İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Uzun namlulu tüfekler

40 MİLYON TL İLE KAÇARKEN YAKALANDI Hakkında gözaltı kararı bulunan ve değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye Ekrem İmamoğlu 'na devretmesiyle tanınan Ali Nuhoğlu , yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.





NUHOĞLU VE BAĞDATLI'NIN OFİSİNDEN SERVET ÇIKTI



Nuhoğlu'nun yakalanması sonrası ofisinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aynı şekilde Murat Ongun'un firarını organize ettiği Emrah Bağdatlı'nın da mekanında polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı.



Yapılan arama sonucu hem Nuhoğlu hem de Bağdatlı'nın kasasından balya balya dolar, euro, sterlin çıktı.







UZUN NAMLULU TÜFEKLER...



Aramalarda iki uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



BAĞDATLI OPERASYONDAN İKİ HAFTA ÖNCE YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Nuhoğlu, polis ekiplerince yapılan çalışmada evinde 40 milyon lira ile yakalanmış, soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edilmişti.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlenmişti.