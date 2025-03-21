Başkan Erdoğan’dan kritik Bosna telefonu: Bakir İzetbegoviç ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bosna-Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.

ARTAN GERİLİM BİR AN EVVEL SONLANDIRILMALI

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

DODİK'E GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Başkan Erdoğan Türkiye'nin, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek'te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.