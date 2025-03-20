CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: "Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir"

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü) Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Özel'in çağrısını sorumsuzluk olarak ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Milletin 560 milyar TL'sini hortumlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve suç örgütü için sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e tepkiler peş peşe geldi.

Sokak çağrısının hukuk dışı ve asla kabul edilemez olduğunu altını çizen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." dedi.

Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.

Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.