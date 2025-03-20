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CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: "Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir"

Milletin 560 milyar TL'sini hortumlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve suç örgütü için sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler peş peşe geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in sokak çağrısını sorumsuzluk olarak ifade ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." dedi.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 00:15 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 00:39
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir

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Milletin 560 milyar TL'sini hortumlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve suç örgütü için sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler peş peşe geldi.

Bakan Yerlikaya: Provokatörlerin oyununa gelmeyin

Özel'in çağrısını sorumsuzluk olarak ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle "sorumsuzluktur."

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

ODTÜ'de polise molotof kokteyli atan provokatörler (Takvim.com.tr)ODTÜ'de polise molotof kokteyli atan provokatörler (Takvim.com.tr)

Sokak çağrısının hukuk dışı ve asla kabul edilemez olduğunu altını çizen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." dedi.

Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)


Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.

Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.

ODTÜ'de polise molotof kokteyli atan provokatörler (Takvim.com.tr)ODTÜ'de polise molotof kokteyli atan provokatörler (Takvim.com.tr)

Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir.

Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur.

Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir.

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