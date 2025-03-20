Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?

TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTI

Şimşek, İstanbul'da HDP'den oy alan İmamoğlu'nun, PKK terör örgütüyle bağlantılı kişileri belediye kadrolarına yerleştirdiğini söyledi. AZAD BARIŞ EKREM İMAMOĞLU İLE 171 KEZ GÖRÜŞTÜ

Şimşek, elindeki istihbarat raporuna göre, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın, PKK ile Ekrem İmamoğlu arasında köprü görevi gördüğünü öne sürdü. Barış'ın, İmamoğlu ile 171 kez gizlice görüştüğü ve "Kent Uzlaşısı"nın beyni olduğu iddia edildi. Şu anda firari durumda olan Barış hakkında arama kararı bulunuyor. KANDİL'DEN BELEDİYELER SIZMA!

Azad Barış'ın, Ekrem İmamoğlu aracılığıyla PKK'lı isimleri CHP kadrolarına ve belediyelere yerleştirdiğini söleyen Abdurrahman Şimşek, "Daha önceden defalarca yayın yaptık PKK terör örgütünün dağ kadrosundan gelen kişilerin, FETÖ'cülerin, ihraç kişilerin belediyenin iştiraklerine farklı yerlerine yerleştirilmesini günlerce haber yaptık. Elinde kaleşnikoflu PKK'dan ayrılmış şehre inmiş ve oradan belediyenin iştiraklerine alınmıştı." ifadelerini kullandı.

CHPli belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturması: 10 isme 15 yıl hapis talebi! Hangi belediyeler listede? Şimşek, Azad Barış'ın İmamoğlu'na verdiği isimlerden iri olan Elif Gül'ün, Sancaktepe Belediyesi Meclisi'ne sokulduğu ve kızını PKK'lılara verirken görüntülendiği belirtti. Ayrıca, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ile Azad Barış arasında 1.5 milyon liralık para trafiği olduğunı belirten Şimşek, "HDP ile toplamda 4 milyon liralık para trafiği var. Azad Barış'tan da 1.5 milyon lira almış. PKK'nın bilgisi dahilinde Şişli Belediye Başkanı yardımcısı yapıldığı net bir şekilde ortada." ifadelerini kullandı.

Kent Uzlaşısı operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık İBB-DEM-KANDİL-BRÜKSEL HATTINDA DÖNEN PAZARLIK

"Kent Uzlaşısı" operasyonunun detaylarının 28 Mart 2024'te sosyal medyada gündeme getirildiği biliniyor. "Kuşçubaşı Eşref" mahlaslı bir hesap, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki trafiği deşifre etmiş Takvim.com.tr de o dönem bu meseleyi haberleştirmişti. 1 yıl önce kirli pazarlığın yazıldığı X hesabı Peki o hesap ne yazmıştı Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan pazarlık neydi, nereden kime kaç para gönderildi? İDDİANIN MERKEZİNDE HANGİ İSİMLER YER ALDI?

İddialar CHP-DEM arasındaki "Kent Uzlaşısı" sürecinin Avrupa ve Kandil bağlantılarını ifşa ediyor. Söz konusu iddiaların merkezinde yer alan isimler ise şunlar: Resul Emrah Şahan: İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri, operasyonların perde arkasındaki koordinatörü. 2024 seçimlerinde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı yapılarak "koruma kalkanı" sağlandı. Şehmus Azad Barış: PKK'nın yöneticilerinden, DEM Parti'nin araştırma sorumlusu. Mahir Polat: İmamoğlu'nun dar kadrosunda bulunan bir isim ve Fatih Belediye Başkan Adayı. (Mevcut Görevi İBB Genel Sekreter Yardımcısı) Firari Azad Barış kimdir? GİZLİ GÖRÜŞMELER VE PARA TRAFİĞİ

İddialara göre 8 Aralık 2023'te İstanbul Barbaros Bulvarı'nda bir otelde Resul Emrah Şahan ve Azad Barış arasında kritik bir toplantı gerçekleşti. Burada İmamoğlu'nun adaylığı için DEM Parti'nin desteğinin nasıl sağlanacağı konuşuldu. Bu toplantıda DEM'e verilmesi için yüklü miktarda Avro teslim edildi. Ancak DEM Parti yönetiminin bu paradan haberi olmadığı, Azad Barış'ın kişisel olarak ikna edilmesi için verildiği iddia ediliyor. Azad Barış, toplantının detaylarını DEM Parti Meclis Üyesi Tayip Temel'e aktardı ancak para konusundan hiç bahsetmedi. 10 Aralık 2023'te Caddebostan'da yapılan ikinci görüşmede Şahan, Azad Barış'a "DEM Parti'yi ikna etmek için her türlü talebin yerine getirileceği" güvencesini verdi. HDP-DEM'li Azad Barış BRÜKSEL VE KANDİL HATTI: 20 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN TRANSFERİ

4 Şubat 2024'te Resul Emrah Şahan'ın finansmanı ile DEM'li Tayip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Hakkı Saruhan Oruç Brüksel'e gitti. Burada PKK'nın Avrupa temsilcileriyle kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

PKK'nın Avrupa sorumlularından RK, DEM'in aday çıkararak İmamoğlu'nun oylarını bölmemesi talimatını verdi. Bu anlaşma karşılığında 20 milyon dolar değerindeki Bitcoin, PKK'nın bildirdiği bir kripto cüzdana aktarıldı. BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ VE EK ÖDEME TALEBİ

Brüksel'deki görüşmeler 8 Şubat 2024'e kadar devam etti. Süreç boyunca Şahan ve Barış sürekli temas halindeydi. 6 Şubat'ta PKK'nın Avrupa yapılanması, HDP/DEM'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine karar verdi. Ancak DEM Parti içindeki bazı isimler ekstra maddi ve siyasi taleplerde bulununca kriz patlak verdi. Azad Barış, Kandil'in Avrupa uzantılarının "daha fazla ödeme" talep ettiğini belirtti.