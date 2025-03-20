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"Kandil Uzlaşısı"nın firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terörle iltisaklı suçlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında 100'den fazla isim hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da "PKK/KCK terör örgütüne yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. "Terör" soruşturmasına sebep olan "Kent Uzlaşısı" kapsamında CHP-DEM-Kandil-Brüksel hattında yürütülen kirli pazarlıklar biliniyor. Bu pazarlıklarda kilit isim olarak bilinen HDP/DEM'li Azad Barış'ın firari olduğu öğrenildi. Peki kimdir bu Azad Barış, hangi rolü oynadı, İmamoğlu ile ne ilişkisi var?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 12:52
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonunun yankıları sürüyor.

"KENT UZLAŞISI" SORUŞTURMASINDA 7 İSİM MERCEK ALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verdi.

Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah ŞahanMahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan

KİLİT İSİM AZAD BARIŞ!
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli Azad Barış ve Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

HDP/DEM'li Azad BarışHDP/DEM'li Azad Barış

Bu süreçte kilit isim olarak öne çıkan ismin firari HDP/DEM Partili Azad Barış olduğu öğrenildi.

Peki, Azad Barış kimdir, hangi rolü oynadı ve Ekrem İmamoğlu ile nasıl bir ilişkisi var?

Firari Azad Barış kimdir?

560 MİLYAR TL'LİK KAMU ZARARI İDDİASI
A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, elindeki istihbarat raporuna dayanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana yürüttüğü iddia edilen yolsuzlukların kamu zararını 560 milyar TL'ye ulaştırdığını öne sürdü. Şimşek, operasyonun iki temel ayağı olduğunu belirterek, "Yolsuzluk ve terör örgütüyle bağlantı" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTI
Şimşek, İstanbul'da HDP'den oy alan İmamoğlu'nun, PKK terör örgütüyle bağlantılı kişileri belediye kadrolarına yerleştirdiğini söyledi.

AZAD BARIŞ EKREM İMAMOĞLU İLE 171 KEZ GÖRÜŞTÜ
Şimşek, elindeki istihbarat raporuna göre, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın, PKK ile Ekrem İmamoğlu arasında köprü görevi gördüğünü öne sürdü. Barış'ın, İmamoğlu ile 171 kez gizlice görüştüğü ve "Kent Uzlaşısı"nın beyni olduğu iddia edildi. Şu anda firari durumda olan Barış hakkında arama kararı bulunuyor.

KANDİL'DEN BELEDİYELER SIZMA!
Azad Barış'ın, Ekrem İmamoğlu aracılığıyla PKK'lı isimleri CHP kadrolarına ve belediyelere yerleştirdiğini söleyen Abdurrahman Şimşek, "Daha önceden defalarca yayın yaptık PKK terör örgütünün dağ kadrosundan gelen kişilerin, FETÖ'cülerin, ihraç kişilerin belediyenin iştiraklerine farklı yerlerine yerleştirilmesini günlerce haber yaptık. Elinde kaleşnikoflu PKK'dan ayrılmış şehre inmiş ve oradan belediyenin iştiraklerine alınmıştı." ifadelerini kullandı.

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Şimşek, Azad Barış'ın İmamoğlu'na verdiği isimlerden iri olan Elif Gül'ün, Sancaktepe Belediyesi Meclisi'ne sokulduğu ve kızını PKK'lılara verirken görüntülendiği belirtti.

Ayrıca, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ile Azad Barış arasında 1.5 milyon liralık para trafiği olduğunı belirten Şimşek, "HDP ile toplamda 4 milyon liralık para trafiği var. Azad Barış'tan da 1.5 milyon lira almış. PKK'nın bilgisi dahilinde Şişli Belediye Başkanı yardımcısı yapıldığı net bir şekilde ortada." ifadelerini kullandı.

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İBB-DEM-KANDİL-BRÜKSEL HATTINDA DÖNEN PAZARLIK
"Kent Uzlaşısı" operasyonunun detaylarının 28 Mart 2024'te sosyal medyada gündeme getirildiği biliniyor.

"Kuşçubaşı Eşref" mahlaslı bir hesap, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki trafiği deşifre etmiş Takvim.com.tr de o dönem bu meseleyi haberleştirmişti.

1 yıl önce kirli pazarlığın yazıldığı X hesabı1 yıl önce kirli pazarlığın yazıldığı X hesabı

Peki o hesap ne yazmıştı Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan pazarlık neydi, nereden kime kaç para gönderildi?

İDDİANIN MERKEZİNDE HANGİ İSİMLER YER ALDI?
İddialar CHP-DEM arasındaki "Kent Uzlaşısı" sürecinin Avrupa ve Kandil bağlantılarını ifşa ediyor.

Söz konusu iddiaların merkezinde yer alan isimler ise şunlar:

Resul Emrah Şahan: İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri, operasyonların perde arkasındaki koordinatörü. 2024 seçimlerinde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı yapılarak "koruma kalkanı" sağlandı.

Şehmus Azad Barış: PKK'nın yöneticilerinden, DEM Parti'nin araştırma sorumlusu.

Mahir Polat: İmamoğlu'nun dar kadrosunda bulunan bir isim ve Fatih Belediye Başkan Adayı. (Mevcut Görevi İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

Firari Azad Barış kimdir?

GİZLİ GÖRÜŞMELER VE PARA TRAFİĞİ
İddialara göre 8 Aralık 2023'te İstanbul Barbaros Bulvarı'nda bir otelde Resul Emrah Şahan ve Azad Barış arasında kritik bir toplantı gerçekleşti. Burada İmamoğlu'nun adaylığı için DEM Parti'nin desteğinin nasıl sağlanacağı konuşuldu.

Bu toplantıda DEM'e verilmesi için yüklü miktarda Avro teslim edildi. Ancak DEM Parti yönetiminin bu paradan haberi olmadığı, Azad Barış'ın kişisel olarak ikna edilmesi için verildiği iddia ediliyor.

Azad Barış, toplantının detaylarını DEM Parti Meclis Üyesi Tayip Temel'e aktardı ancak para konusundan hiç bahsetmedi.

10 Aralık 2023'te Caddebostan'da yapılan ikinci görüşmede Şahan, Azad Barış'a "DEM Parti'yi ikna etmek için her türlü talebin yerine getirileceği" güvencesini verdi.

HDP-DEM'li Azad BarışHDP-DEM'li Azad Barış

BRÜKSEL VE KANDİL HATTI: 20 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN TRANSFERİ
4 Şubat 2024'te Resul Emrah Şahan'ın finansmanı ile DEM'li Tayip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Hakkı Saruhan Oruç Brüksel'e gitti. Burada PKK'nın Avrupa temsilcileriyle kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

PKK'nın Avrupa sorumlularından RK, DEM'in aday çıkararak İmamoğlu'nun oylarını bölmemesi talimatını verdi.

Bu anlaşma karşılığında 20 milyon dolar değerindeki Bitcoin, PKK'nın bildirdiği bir kripto cüzdana aktarıldı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ VE EK ÖDEME TALEBİ
Brüksel'deki görüşmeler 8 Şubat 2024'e kadar devam etti. Süreç boyunca Şahan ve Barış sürekli temas halindeydi. 6 Şubat'ta PKK'nın Avrupa yapılanması, HDP/DEM'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine karar verdi.

Ancak DEM Parti içindeki bazı isimler ekstra maddi ve siyasi taleplerde bulununca kriz patlak verdi.

Azad Barış, Kandil'in Avrupa uzantılarının "daha fazla ödeme" talep ettiğini belirtti.

Bunun üzerine Şahan, durumu İmamoğlu'nun ekibine aktardı. Mahir Polat, İmamoğlu'nun büyük öfke duyduğunu ancak sürecin tamamlanması için tüm taleplerin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

100 MİLYON DOLARLIK KİRLİ TRAFİK
DEM ile yürütülen pazarlıklar, 15 Şubat 2024'te Esenyurt üzerinde mutabakat sağlanmasıyla devam etti. Azad Barış ve Resul Emrah Şahan yüz yüze görüştü. Görüşmede Azad Barış "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diye söylemiş. Ancak yeni talepler süreci daha da çıkmaza soktu:

Brüksel'de aktarılan 20 milyon dolara ek olarak, Kandil'in 80 milyon dolar daha talep ettiği öne sürüldü.

DEM'in İstanbul seçimleri karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı istemesi yeni bir krize neden oldu.

İmamoğlu'nun bu talebe sinirlenmesine rağmen, seçim sonrası verilen sözlerin tutulmayacağı düşünülerek onay verildi.

Mahir Polat, İmamoğlu, ve Resul Emrah ŞahanMahir Polat, İmamoğlu, ve Resul Emrah Şahan

SEÇİM SONRASI PLAN
Son görüşmelerde İmamoğlu'nun ekibinin seçim sonrası DEM'i tamamen devre dışı bırakmayı planladığı ortaya çıktı.

İddiaya göre Mahir Polat, Resul Emrah Şahan'a şu mesajı iletti:

"Başkan bunları seçimden sonra ana avrat s... hiçbir sözünü tutmayacak. Şişli Belediyesi konusunda da konuş, zemin hazırla, alternatif olsun."

1 yıl önce ortaya atılan iddialar seçim sürecine Avrupa ve terör örgütü PKK'nın doğrudan müdahale ettiğini gösteriyor. Şimdi devam eden soruşturma ile 100 milyon dolardan fazla paranın hangi kaynaklardan sağlandığı kimlerin bu para trafiğinin içinde yer aldığının ortaya çıkması bekleniyor.

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