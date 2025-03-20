İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!

İmamoğlu İnşaat

ŞİRKET 117 TAŞINMAZ ALDI

MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. Milyon dolarlık alımlarla ilgili raporda en dikkat çeken nokta ise para kaynağı oldu.