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İmamoğlu İnşaat'ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!

Gözaltına alınan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun soruşturmasında yer alan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı. Rapora göre İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz aldı. Alınan taşınmazların para artış kaynağı ise bulunamadı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 17:11
İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!

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Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheliden şu ana kadar 87 kişi yakalandı.

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İmamoğlu İnşaat (İnternet sitesi ekran görüntüsü)İmamoğlu İnşaat (İnternet sitesi ekran görüntüsü)

Yakalanan isimlerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde sorgu işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna istinaden İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konuldu.

Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

ŞAŞIRTAN MAL VARLIĞI ARTIŞI
Operasyonun hazırlık sürecinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturmada yer alan şüphelilerinin mal varlığı ve para transferleriyle ilgili çalışma yapılarak detaylı rapor hazırlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak olduğu, yüzde 60 hissesi 27 Haziran 2019'da İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında hazırlanan raporda 3 yıldaki mal varlığı artışı dikkat çekti.

İmamoğlu İnşaatİmamoğlu İnşaat

ŞİRKET 117 TAŞINMAZ ALDI
MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. Milyon dolarlık alımlarla ilgili raporda en dikkat çeken nokta ise para kaynağı oldu.

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PARA ARTIŞ KAYNAĞI BELİRSİZ
Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanları tarafından şirketin mali kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde 3 yılda alımı yapılan 117 taşınmazın alındığı paranın kaynağı bulunamadı. MASAK raporuna alınan taşınmazların sebepleri ve para artışları kaynağı belirsiz olarak kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.

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