İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!

Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheliden şu ana kadar 87 kişi yakalandı.
İmamoğlu İnşaat (İnternet sitesi ekran görüntüsü)
Yakalanan isimlerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde sorgu işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna istinaden İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konuldu.
Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)
ŞAŞIRTAN MAL VARLIĞI ARTIŞI
Operasyonun hazırlık sürecinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturmada yer alan şüphelilerinin mal varlığı ve para transferleriyle ilgili çalışma yapılarak detaylı rapor hazırlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak olduğu, yüzde 60 hissesi 27 Haziran 2019'da İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında hazırlanan raporda 3 yıldaki mal varlığı artışı dikkat çekti.