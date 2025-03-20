Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP'li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı “direniş” diye sundu!

Ankara'da polise düzenlenen saldırıyı "direniş" olarak aktaran kanal, olayları adeta bir at yarışı spikeri gibi anlattı. Söz konusu muhabir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

CHP'li İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu (Ekran görüntüsü)

NELER OLMUŞTU?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 560 milyar TL ve 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takım gözaltına alındı. 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. En son İmamoğlu'nun ifadesinin alınacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu İnşaat ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve 'itirafçı' olmak istedikleri öğrenildi.

