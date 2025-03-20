Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP'li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı “direniş” diye sundu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
ÖZGÜR ÖZEL SOKAK ÇAĞRISI YAPTI
Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanarak sokak çağrısı yaptı.
CHP'Lİ SÖZCÜ TV'DEN SKANDAL YAYIN
Özgür Özel'in çağrısı sonrası, milletin 560 milyar TL'sini hortumlayanları savunmak için CHP'liler sokaklara çıktı. Çıkardıkları taşkınlıklarla tansiyonun yükseldiği dakikalarda Sözcü TV'de skandal bir yayın yapıldı.
POLİSE SALDIRIYI "DİRENİŞ" OLARAK AKTARDILAR
Ankara'da polise düzenlenen saldırıyı "direniş" olarak aktaran kanal, olayları adeta bir at yarışı spikeri gibi anlattı. Söz konusu muhabir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"Kameraman arkadaşım öğrencilerin polis kalkanlarına karşı direnişini gösteriyor. Öğrenciler bu kalkanı aşmakta oldukça kararlı. Ancak polislerde bu kalkanı korumakta kararlı."
NELER OLMUŞTU?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 560 milyar TL ve 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takım gözaltına alındı. 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. En son İmamoğlu'nun ifadesinin alınacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu İnşaat ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve 'itirafçı' olmak istedikleri öğrenildi.