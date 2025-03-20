SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP'li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı “direniş” diye sundu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik dev yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. CHP cephesi ise taşkınlık çıkararak Saraçhane başta olmak üzere pek çok noktada provokatif eylemler düzenledi. Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak tansiyonu yükseltirken CHP'li Sözcü TV Ankara’da marjinal örgütler tarafından polise düzenlenen saldırıyı “direniş” olarak nitelendirmekle kalmayıp olayı adeta bir at yarışı spikeri gibi anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 23:10 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 23:10
Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP’li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Saraçhanede CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürünü tehdit etti: 6 polis yaralıSaraçhanede CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürünü tehdit etti: 6 polis yaralı
Saraçhane'de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü'nü tehdit etti: 6 polis yaralı

Saraçhane'de provokasyon (DHA)Saraçhane'de provokasyon (DHA)

ÖZGÜR ÖZEL SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanarak sokak çağrısı yaptı.

Sözcü TV'nin skandal yayını. (Ekran Görüntüsü)Sözcü TV'nin skandal yayını. (Ekran Görüntüsü)

CHP'Lİ SÖZCÜ TV'DEN SKANDAL YAYIN

Özgür Özel'in çağrısı sonrası, milletin 560 milyar TL'sini hortumlayanları savunmak için CHP'liler sokaklara çıktı. Çıkardıkları taşkınlıklarla tansiyonun yükseldiği dakikalarda Sözcü TV'de skandal bir yayın yapıldı.

Sözcü TV'nin skandal yayını. (Ekran Görüntüsü)Sözcü TV'nin skandal yayını. (Ekran Görüntüsü)

POLİSE SALDIRIYI "DİRENİŞ" OLARAK AKTARDILAR

Ankara'da polise düzenlenen saldırıyı "direniş" olarak aktaran kanal, olayları adeta bir at yarışı spikeri gibi anlattı. Söz konusu muhabir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Kameraman arkadaşım öğrencilerin polis kalkanlarına karşı direnişini gösteriyor. Öğrenciler bu kalkanı aşmakta oldukça kararlı. Ancak polislerde bu kalkanı korumakta kararlı."

CHP'li İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu (Ekran görüntüsü)CHP'li İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu (Ekran görüntüsü)

NELER OLMUŞTU?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 560 milyar TL ve 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takım gözaltına alındı. 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. En son İmamoğlu'nun ifadesinin alınacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu İnşaat ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve 'itirafçı' olmak istedikleri öğrenildi.

CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılarCANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Saraçhane’de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü’nü tehdit etti: 6 polis yaralı
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk, terör ve sahte diploma tepkisi: İddialara cevap veremiyor yargıyı hedef alıyorlar
Casper
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Budapeşte kapısına dayandık! Türkiye - Macaristan: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi: 7 maddelik bildiri yayımlandı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasında üniversitenin raporu ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı CHP’ye İBB tepkisi
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu
CHP’nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu’na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan’a Akıbetin Menderes gibi olur tehdidi
Fenerbahçe’den takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi
Ali Mahir Başarır’dan TBMM’de skandal: AK Parti grubuna şişe fırlattı
Siyonist basından Başkan Erdoğan’a karşı ittifak çağrısı! Suriye’de Dürzi oyunu
İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
İBB’de yolsuzluk ve terör bağı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ve Özgür Özel’e sert sözler: Bize saldıracağına partisine baksın
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...