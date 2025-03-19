Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.
Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:
"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."
PKK ELEBAŞI: CHP İLE İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile ii birliği yapıp birbirlerini yıpratmaması gerektiğine dikkat çeken elebaşı Karasu geçtiğimiz sene Şubat ayında "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.
Olmayan Kürt sorunu üzerinde tepinen PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile yapılacak iş birliğiyle bu sorunun çözüleceğini şu sözlerle dile getirmişti:
Kürt sorunun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Bu bakımdan Kürtler uzun süredir, özellikle Apo'nun yaklaşımları, perspektifleri çerçevesinde her yerde, demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle, demokrasiden çıkarı olan toplumsal kesimlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifak kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi böyle olacak. Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak yine Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücünün Kürtlerin, Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gelişecek.
KANDİL'DEN DEM'E... "CHP İLE PAZARLIĞI SIKI TUTUN, İTTİFAKI GÜÇLENDİRİN"
O dönem DEM Parti'ye "CHP ile pazarlıkta elinizi sıkı tutun" talimatı veren PKK'lı Karasu, "İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.