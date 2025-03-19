Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı

Para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı, KCK operasyonları kapsamında yapılan operasyon hakkında açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" tanımlamasını kullandı.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Sekreteri Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattında kurulan "Kent Uzlaşısı" trafiğiyle anılıyordu.

CEMİL BAYIK VE MUSTAFA KARASU'NUN TALİMATLARI MEDYA ARACILIĞIYLA İLETİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.

İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.