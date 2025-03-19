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Ekrem İmamoğlu'na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alındığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun talimatlarının medya aracılığıyla ilettiği yer aldı. Söz konusu Kandil-CHP bağını takvim.com.tr olarak geçtiğimiz sene Şubat ayında deşifre etmiştik. DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile ii birliği yapıp birbirlerini yıpratmaması gerektiğine dikkat çeken elebaşı Karasu geçtiğimiz sene Şubat ayında "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 14:49
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı, KCK operasyonları kapsamında yapılan operasyon hakkında açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" tanımlamasını kullandı.

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Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Sekreteri Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattında kurulan "Kent Uzlaşısı" trafiğiyle anılıyordu.

CEMİL BAYIK VE MUSTAFA KARASU'NUN TALİMATLARI MEDYA ARACILIĞIYLA İLETİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.

İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır."

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Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

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Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

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PKK ELEBAŞI: CHP İLE İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile ii birliği yapıp birbirlerini yıpratmaması gerektiğine dikkat çeken elebaşı Karasu geçtiğimiz sene Şubat ayında "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Olmayan Kürt sorunu üzerinde tepinen PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile yapılacak iş birliğiyle bu sorunun çözüleceğini şu sözlerle dile getirmişti:

Kürt sorunun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Bu bakımdan Kürtler uzun süredir, özellikle Apo'nun yaklaşımları, perspektifleri çerçevesinde her yerde, demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle, demokrasiden çıkarı olan toplumsal kesimlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifak kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi böyle olacak. Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak yine Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücünün Kürtlerin, Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gelişecek.

KANDİL'DEN DEM'E... "CHP İLE PAZARLIĞI SIKI TUTUN, İTTİFAKI GÜÇLENDİRİN"

O dönem DEM Parti'ye "CHP ile pazarlıkta elinizi sıkı tutun" talimatı veren PKK'lı Karasu, "İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

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