İhalelere fesat karıştırıldığına dair tespitlerin de yer aldığı raporda, belirli firmalara verilen işlerin ardından bu firmalardan örgüt üyelerine para aktarıldığı iddiası bulunuyor. Ayrıca, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek, belirli kişilere yönelik tehdit ve şantaj amaçlı kullanıldığına dair bulgular da raporda yer alıyor.

KURULAN AĞ VE PARA TRAFİĞİ MASAK raporunda, para hareketlerinin sadece bireyler arasında değil, kamu görevlileri, şirketler ve aracılar arasında döndüğü vurgulanıyor. Para akışının yalnızca banka hesapları üzerinden değil, elden kurye yoluyla da sağlandığı ve bu sistemin uzun süredir izlendiği belirtiliyor.

Gazeteci Melik Yiğitel A Haber ekranlarında MASAK raporunun detaylarını anlattı

PARALAR NASIL AKTARILDI?

Melik Yiğitel şunları söyledi:

"Şimdi bunun temelini MASAK raporu oluşturuyor.

1. Bu ne demek; Somut Bir takım para hareketlerinin olduğu hareketlere dair tespitlerin olduğu dolayısıyla işin mali yönünde de mali polis tarafından da bir takım tespitler yapıldıktan sonra savcının harekete geçtiğini gösteriyor. MASAK raporu bölümü önemli…

2. Şimdi 106 tane gözaltı… Diyor ki; ortada bir çete var.

3. Diyor ki; Bu çetenin lideri Ekrem İmamoğlu.

Yani çıkar amaçlı bir suç örgütü var burada 106 kişi birbiri ile ilişkili ve bu bağlantılı kişilerin en üstünde, bulunduğu konum hem para hem güç itibariyle Ekrem İmamoğlu var. İmamoğlu'nun bağı üzerinden çıkar amaçlı suç örgütü teşekkül edilmiş...

Bu suç örgütü çıkar sağlamak için rüşvet aldı rüşvet verdi ondan sonra nitelikli dolandırıcılık yaptı. Muhtemelen ihale yöntemi ile ilgili bir şey… İrtikap var diyor. Yani ben diyelim X şirketin sahibiyim başka bir şahısa diyorum ki "Bunu yapmazsan sonu kötü olur." Güçle birlikte onu ağıma dahil ediyorum.

"Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" yani diyelim ki; Bir şahıs bir üniversitede önemli konumda akademisyen. Biz şimdi bunu ağa almakta zorlanıyorsak bir takım kişisel verilerine ulaşarak varsa bir açığı o kişisel veriler üzerinden onu dağın içerisine alacağız. Kişisel veriler o sebepten çok önemli.

Ve ihaleye fesat karıştırmak. İhalenin usullerinde de ayrı ayrı problemler var. 4-5 tane böyle kallavi suç… Tekrar alını çiziyorum. MASAK raporunun kapsamlı bir rapor olduğu söyleniyor.

MASAK raporunda para hareketleri var kişiden kişiye değil sadece, kamudaki kişiden kişiye şirketten kişiye şirketten kamudaki kişiye yani ağın içindeki üyelerin para harekeleri…

İBAN İLE DEĞİL KURYELERLE PARA TAŞINDI

Mesela banka hareketi yoksa belli. Benim mesela gelirim belli birden bakılıyor ki "100 milyarlık villası var hayrola para nereden?" diye soracaklar değil mi? MASAK onu işaretlemiş. Yani bu para hareketleri derken sadece IBAN ile para alışverişi olarak değil içeride kurye ile para taşınması olduğu da söyleniyor. Diyelim ki X firmasına iş verilmiş ve firmadan para alınmış o X firması kurye üzerinden para taşımış. Burada muhtemelen görüntü ve izleme var ki MASAK bu kadar kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bir rapor olduğunu ve ağın rapor içinde yer aldığını net biliyorum. Şirketler üzerinde yoğun para akışı olduğunu net biliyorum. Uzun süredir MASAK'ın bu hareketleri izlediği ve geniş bir ağı tespit ettiği söyleniyor.