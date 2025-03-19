CHP’li İBB delil karartıyor! İmamoğlu’na gözaltı sonrası evraklar imha ediliyor: Saraçhane, Kasımpaşa, Kömürcüoda’ya dikkat

İBB bürokratlarından ihbar yapıyor (Takvim.com.tr)





ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN ALIM YAPTILAR... ÇÖP TESİSİNDE İMHA ETMEYE KALKTILAR



Bir İBB bürokratının gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e gönderdiği ihbar mesajında şu ifadeler yer aldı.



İSTAÇ Kömürcüoda Çöp Tesisi'ne alınan teknik şartnameye uygun olmayan "ocaktaşı" malzemesi şu an İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur ve Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Güler'in talimatıyla Atık Bertaraf Müdürü Ömer Yıldırım ve Kömürcüoda şefi Semih Polat tarafından çöpe atılarak imha ediliyor.



"İMAMOĞLU VE YANDAŞLARI ZENGİN EDİLDİ"



Bu malzeme uygun olmadığı halde sahte rapor ile satın alınarak İmamoğlu yandaşları zengin edildi. Dosyayı imzalayanlar şeflik ve müdürlükle ödüllendirildi. Bu imha olmadan müdahale gerekli.