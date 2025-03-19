CHP’li İBB delil karartıyor! İmamoğlu’na gözaltı sonrası evraklar imha ediliyor: Saraçhane, Kasımpaşa, Kömürcüoda’ya dikkat

CHP
'li İBB'ye "temiz eller" operasyonu yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında "suç örgütü lideri" sıfatıyla gözaltına alındı.
Evinde arama yapılan Ekrem İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyon kapsamında Murat Ongun'la beraber İmamoğlu'nun oluşturduğu 'eko'sistemdeki 100'den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.
Ayrıca yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması çerçevesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat da evlerinden alındı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İBB delil karartıyor (Takvim.com.tr)
CHP'Lİ İBB DELİL KARARTIYOR
İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin delil karattığı görüldü.
İBB'nin bazı birimlerinde yöneticiler tarafından evrakların imha edilmeye başlandığı ihbarları yapıldı. Belediyenin 4. ve 5. katlarında evrakların imha edildiği söylentiler arasında.
İmamoğlu'nun danışmanı yurt dışından talimat verdi: Tüm evrakları alıp kendi evine götür (Takvim.com.tr)
KASIMPAŞA EK HİZMET BİNASINDA NELER OLUYOR?
İBB Bşk.Dan.Hasan Turunç'un asistanı Ayşe Gülbahar'ın İBB Kasımpaşa ek hizmet binasındaki ofiste tüm evrakları toplattığı öğrenildi.
Turunç'un Gülbahar'a "evdeki tüm evrakları alıp kendi evine götür" talimatı verdiği söyleniyor.
Şu anda yurt dışında bulunan Hasan Turunç'un İBB'ye başlatılan operasyon sonrası dönüş biletini iptal ettiği bir diğer detay.