Başkan Erdoğan’a 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki kabulde Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop, Başkan Erdoğan 'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan'a güven mektubu (AA)



Erdoğan, daha sonra Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi, Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u tek tek kabul etti.

Başkan Erdoğan'a güven mektubu (AA) Başkan Erdoğan'a güven mektubu (AA)