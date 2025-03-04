İstanbul’da toplu ulaşım çilesi: Büyükçekmece ve Eyüp’te yangın Ayvansaray’da arıza!

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi her geçen gün büyüyor.
Kaza yapan İETT otobüsleri, yolda kalan metrobüsler, arıza yapan metrolar ve tramvaylar kent sakinlerini mağdur etmeye devam ediyor.
Bugün de İstanbul'un farklı noktalarından peş peşe arıza ve yangın haberleri geldi.
BÜYÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Büyükçekmece'de Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev topuna döndü (Fotoğraf: AA)
Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
Büyükçekmece'de yanan İETT otobüsü hurdaya döndü
BİR YANGINDA EYÜPSULTAN'DA
Eyüpsultan'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan bir İETT otobüsünde meydana geldi.