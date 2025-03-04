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İstanbul'da toplu ulaşım çilesi: Büyükçekmece ve Eyüp'te yangın Ayvansaray'da arıza!

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor... Kaza yapan İETT otobüsleri yolda kalan metrobüsler arıza yapan metrolar ve tramvaylar... Bu kaza ve arızalara bugün yenileri eklendi. Büyükçekmece ve Eyüp'te İETT otobüsleri yandı Ayvansaray'da ise metrobüs arıza yaptı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:13
İstanbul’da toplu ulaşım çilesi: Büyükçekmece ve Eyüp’te yangın Ayvansaray’da arıza!

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İstanbul'da toplu ulaşım çilesi her geçen gün büyüyor.

Kaza yapan İETT otobüsleri, yolda kalan metrobüsler, arıza yapan metrolar ve tramvaylar kent sakinlerini mağdur etmeye devam ediyor.

Bugün de İstanbul'un farklı noktalarından peş peşe arıza ve yangın haberleri geldi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Büyükçekmece'de Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev topuna döndü (Fotoğraf: AA)Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev topuna döndü (Fotoğraf: AA)

Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

Büyükçekmece'de yanan İETT otobüsü hurdaya döndüBüyükçekmece'de yanan İETT otobüsü hurdaya döndü

BİR YANGINDA EYÜPSULTAN'DA
Eyüpsultan'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan bir İETT otobüsünde meydana geldi.

Eyüpsultan'da İETT otobüsünde yangın çıktı (İHA)Eyüpsultan'da İETT otobüsünde yangın çıktı (İHA)

Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan'da İETT otobüsünde yangın çıktı (İHA)Eyüpsultan'da İETT otobüsünde yangın çıktı (İHA)

Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

AYVANSARAY'DA METROBÜS ARIZASI
Ayvansaray'dan ise bir arıza haberi geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen bir metrobüsün Haliç Köprüsü girişindeki Ayvansaray durağında arıza yapması da metrobüs yoğunluğuna neden oldu.

Arızalanan araç taralı alana çekilirken, metrobüs yolunun her iki istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 70'lere kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda da yüzde 55 civarında seyretti.

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