İstanbul’da toplu ulaşım çilesi: Büyükçekmece ve Eyüp’te yangın Ayvansaray’da arıza!

Eyüpsultan'da İETT otobüsünde yangın çıktı (İHA) Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan'da İETT otobüsünde yangın çıktı (İHA) Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı. AYVANSARAY'DA METROBÜS ARIZASI

Ayvansaray'dan ise bir arıza haberi geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen bir metrobüsün Haliç Köprüsü girişindeki Ayvansaray durağında arıza yapması da metrobüs yoğunluğuna neden oldu.