Başakşehir’de İETT otobüsü yangını: Araç hurdaya döndü

İstanbul'da toplu ulaşım araçları çile haline döndü.
Arızalanan metrolar geciken metrobüsler ve kazalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri...
İstanbul'da toplu ulaşım araçları çile haline döndü.
Arızalanan metrolar geciken metrobüsler ve kazalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri...
BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ YANDI
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.