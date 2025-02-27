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Başakşehir'de İETT otobüsü yangını: Araç hurdaya döndü

İstanbul'da kaza ve arızalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri yine benzer bir olayla gündeme geldi. İstanbul Başakşehir'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken araç hurdaya döndü.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 13:24
Başakşehir’de İETT otobüsü yangını: Araç hurdaya döndü

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BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ YANDI
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü yandı (Fotoğraf: DHA)İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü yandı (Fotoğraf: DHA)

Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi (Fotoğraf: AA)İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi (Fotoğraf: AA)

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi (Fotoğraf: AA)İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi (Fotoğraf: AA)

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