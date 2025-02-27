Başakşehir’de İETT otobüsü yangını: Araç hurdaya döndü

Arızalanan metrolar geciken metrobüsler ve kazalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri...

İETT aracı bilinmeyen bir nedenle alev aldı

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ YANDI

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.