SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Uyarılara rağmen yine İETT araçları yolda kaldı! Karda perişan olan vatandaşlar çıldırdı

İstanbul'un yüksek yer alan ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Megakentte bütün okullar tatil edildi. Yüzlerce trafik kazası meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Uyarılara rağmen yine İETT araçları yolda kaldı! Karda perişan olan vatandaşlar çıldırdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde bütün okullar bugün tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Bugün de yer yer kuvvetli kar yağışı görüleceği belirtildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

    İstanbul TEM'de kilometrelerce trafik çilesi yaşanırken, yüzlerce araç kaza yaptı. İETT otobüsleri de bu kazalardan nasibini aldı. Kayaşehir'de, karla kaplı ve buzlanmış yolda 18 İETT otobüsü peş peşe mahsur kaldı.

    SOĞUKLAR ARTACAK
    Hava ulaşımında da iptaller yaşandı. Sabiha Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, iklim modellerinin verilerinin aşırı soğukları gösterdiğine dikkat çekerek, "Örneğin, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından geliştirilmiş bir iklim ve hava durumu tahmin modeli olan Global Forecast System ve Avrupa Merkezi Hava Tahmini tarafından geliştirilmiş bir mevsimsel hava durumu tahmin modeli olan European Seasonal Forecast System oldukça güçlü veriler sunuyor. Bu modeller aynı verileri veriyorsa dikkate almak gerekiyor. Güçlü bir soğuk havanın yurdumuzda görülme olasılığı yüksek" dedi.

    KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR KAZAYA KARIŞTI
    Birçok noktada trafik kazası yaşandı. Özellikle TEM'deki kazalar, trafik çilesini beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında yürümekte oldukça zorlandı. CHP'li İBB, yine sınıfta kaldı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen yeterince önlem almadı. 18 İETT aracının yolda kalması, vatandaşları çıldırttı.

    İstanbulda kar yağdı trafik çilesi katlandı | İETTler yine başrolde | Başakşehir, Arnavutköy, Beylikdüzü... | YOL DURUMUİstanbulda kar yağdı trafik çilesi katlandı | İETTler yine başrolde | Başakşehir, Arnavutköy, Beylikdüzü... | YOL DURUMU
    İstanbul'da kar yağdı trafik çilesi katlandı | İETT'ler yine başrolde | Başakşehir, Arnavutköy, Beylikdüzü... | YOL DURUMU

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek
    Türk Telekom
    CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz
    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?
    CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahu’dan tehdit
    Takas Bank
    Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    İstanbul’da eğitime ara: Okullar bugün tatil edildi | Uyarılar peş peşe geldi saat verildi
    Şaibe var diyen CHP’li Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız
    Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada
    Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: İhracat işlemlerinde kısıtlamalar kaldırdı
    Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da
    Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi?
    CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu! İmamoğlu’na Aday Özgür Özel olsun sürprizi... İşte Mansur Yavaş’ın yol haritası
    Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor
    3’lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti
    Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi Payitaht Abdülhamid’in yıldızı çıktı!