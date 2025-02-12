Uyarılara rağmen yine İETT araçları yolda kaldı! Karda perişan olan vatandaşlar çıldırdı

İstanbul'un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde bütün okullar bugün tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Bugün de yer yer kuvvetli kar yağışı görüleceği belirtildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.



İstanbul TEM'de kilometrelerce trafik çilesi yaşanırken, yüzlerce araç kaza yaptı. İETT otobüsleri de bu kazalardan nasibini aldı. Kayaşehir'de, karla kaplı ve buzlanmış yolda 18 İETT otobüsü peş peşe mahsur kaldı.

SOĞUKLAR ARTACAK

Hava ulaşımında da iptaller yaşandı. Sabiha Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, iklim modellerinin verilerinin aşırı soğukları gösterdiğine dikkat çekerek, "Örneğin, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından geliştirilmiş bir iklim ve hava durumu tahmin modeli olan Global Forecast System ve Avrupa Merkezi Hava Tahmini tarafından geliştirilmiş bir mevsimsel hava durumu tahmin modeli olan European Seasonal Forecast System oldukça güçlü veriler sunuyor. Bu modeller aynı verileri veriyorsa dikkate almak gerekiyor. Güçlü bir soğuk havanın yurdumuzda görülme olasılığı yüksek" dedi.



KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR KAZAYA KARIŞTI

Birçok noktada trafik kazası yaşandı. Özellikle TEM'deki kazalar, trafik çilesini beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında yürümekte oldukça zorlandı. CHP'li İBB, yine sınıfta kaldı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen yeterince önlem almadı. 18 İETT aracının yolda kalması, vatandaşları çıldırttı.