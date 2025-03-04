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İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması!

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:26 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:02
İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kara para ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen bir şebeke tespit edildi.

2 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 şüpheli belirlendi. Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışındaki kripto hesaplara 'soğuk cüzdan' olarak aktarıldığı kaydedildi. Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği öğrenildi.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO PARA VE GAYRİMENKULE YATIRIM YAPILMIŞ
Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan siber polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Bu sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

13 ARAÇ, 3 LÜKS VİLLA, 3 ŞİRKET İLE BU ŞİRKETLERE AİT İSTANBUL VE AYDIN İLLERİNDE 2 OTELE EL KONULDU
Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.

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