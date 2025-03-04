Almanya’daki 23 Şubat seçimleri ve aşırı sağcı AfD’nin yükselişi! MİT Akademisi’nden dikkat çeken analiz! Avrupa’da güç dengeleri değişiyor mu?

Akademinin hazırladığı rapora göre Almanya , 84 milyonluk nüfusu ve dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri olmasıyla Avrupa siyasetinde belirleyici bir aktördür. Fransa ile birlikte Avrupa Birliği'nin iki ana lokomotifinden biri olarak görülen Almanya'da yaşanan siyasi gelişmeler, sadece ülke içinde değil, Avrupa ve dünya genelinde de yankı uyandırmaktadır.

4 yıllık genel seçimler (MİT Akademi raporu ekran görüntüsü)

Bu nedenle, normal şartlarda dört yılda bir yapılan genel seçimler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye açısından da Almanya'daki gelişmeler ve özellikle seçim sonuçları büyük önem taşımaktadır. Bunun üç temel nedeni bulunmaktadır:

Almanya, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde en etkili ülkelerden biridir; ülkede 3,5 milyonluk büyük bir Türk diasporası yaşamaktadır; ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 47 milyar doları aşarak Almanya'yı Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri haline getirmiştir. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında, 23 Şubat 2025'te Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimler, Türkiye'de de geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunun yakın ilgisini çekmiştir.