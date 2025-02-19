Pendik metroda "yürüyen merdiven" faciası! Yaşlı kadının ayak parmakları koptu

İstanbul'da yaşanan metro, metrobüs ve İETT otobüsü kazalarının yanı sıra çalışmayan ya da arızalı çalışan yürüyen merdiven ile asansörler de İstanbulluyu canından bezdirdi.
YÜRÜYEN MERDİVEN FACİASI
İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi.
AYAK PARMAKLARI KOPTU
İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.
H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.