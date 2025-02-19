Pendik metroda "yürüyen merdiven" faciası! Yaşlı kadının ayak parmakları koptu

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İstanbul'da yaşanan metro, metrobüs ve İETT otobüsü kazalarının yanı sıra çalışmayan ya da arızalı çalışan yürüyen merdiven ile asansörler de İstanbulluyu canından bezdirdi. YÜRÜYEN MERDİVEN FACİASI

İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi.