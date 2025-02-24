İngiltere merkezli yayın organları son birkaç gündür Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. The Economist dergisinin ardından bu kez de Financial Times Türk yargısına saldırdı. Türkiye'ye yönelik kirli bir operasyonun ortak bir merkezden yönetildiği değerlendirmelerine neden oldu.

TÜRKİYE'YE KİRLİ OPERASYON ORTAK DİL

The Economist'ten sonra harekete geçen Financial Times da iftira ve manipülasyon dolu benzer başlıklı bir habere imza attı.

Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Financial Times haberinde, "Erdoğan'ın baskısı Türkiye'nin belediye başkanlarını ve bir astroloğu kapsıyor" başlığını kullandı.

Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FINANCIAL TIMES İMAMOĞLU'NU SAVUNDU

Tarafsız haberciliğin sınırlarını aşan Times, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı kararları daha netleşmemişken, kendisini savunmaya geçti. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan Times, İmamoğlu'nun yargıyı hedef alan tehdit dolu konuşmasından sonra kendisine açılan soruşturmayı ve YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davaları "siyasi baskı" olarak nitelendirdi.

TERÖR SEMPATİZANLARINA YİNE SAHİP ÇIKTI



Times, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret eden astrolog Hilal Saraç ve PKK terör örgütü bağlantılı akademisyen ve gazetecileri de savunmaktan çekinmedi. Batı basını, terör sempatizanlarına yine sahip çıktı.

Times haberinde, "İmamoğlu, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri ve hatta seçim tahminlerinde bulunan bir astroloğu da kapsayan geniş çaplı bir baskının en önemli hedefi oldu." ifadelerini kullanarak aynı İmamoğlu gibi Türk yargısını hedef aldı.