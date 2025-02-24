İngiltere merkezli yayın organları son birkaç gündür Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. The Economist dergisinin ardından bu kez de Financial Times Türk yargısına saldırdı. Türkiye'ye yönelik kirli bir operasyonun ortak bir merkezden yönetildiği değerlendirmelerine neden oldu.
TÜRKİYE'YE KİRLİ OPERASYON ORTAK DİL
The Economist'ten sonra harekete geçen Financial Times da iftira ve manipülasyon dolu benzer başlıklı bir habere imza attı.
Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Financial Times haberinde, "Erdoğan'ın baskısı Türkiye'nin belediye başkanlarını ve bir astroloğu kapsıyor" başlığını kullandı.
Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
FINANCIAL TIMES İMAMOĞLU'NU SAVUNDU
Tarafsız haberciliğin sınırlarını aşan Times, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı kararları daha netleşmemişken, kendisini savunmaya geçti. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan Times, İmamoğlu'nun yargıyı hedef alan tehdit dolu konuşmasından sonra kendisine açılan soruşturmayı ve YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davaları "siyasi baskı" olarak nitelendirdi.
TERÖR SEMPATİZANLARINA YİNE SAHİP ÇIKTI
Times, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret eden astrolog Hilal Saraç ve PKK terör örgütü bağlantılı akademisyen ve gazetecileri de savunmaktan çekinmedi. Batı basını, terör sempatizanlarına yine sahip çıktı.
Times haberinde, "İmamoğlu, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri ve hatta seçim tahminlerinde bulunan bir astroloğu da kapsayan geniş çaplı bir baskının en önemli hedefi oldu." ifadelerini kullanarak aynı İmamoğlu gibi Türk yargısını hedef aldı.
Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
İMAMOĞLU İNGİLİZLERLE AYNI DİLİ KULLANDI
İngiliz oyununa alet olan İmamoğlu da Financial Times'ın yazısına destek vererek gazeteye yazılı yanıt verdi. İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaların "Halkın demokratik iradesini baltalama ve Erdoğan'ın iktidarından başka alternatif olmadığına inandırma girişimi" olduğunu iddia etti.
FİNANCİAL TİMES SUÇ İŞLEYENLERE SAHİP ÇIKTI
Financial Times aynı Economist gibi TÜSİAD'ı da korudu. TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın siyasete müdahale eden sözlerini "eleştiri" olarak tanımladı.
Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Gezi olaylarına karışan menajer Ayşe Barım'ı da "hükümet karşıtı protestoya" katıldı diyerek faaliyetlerini masumlaştırdı.
Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Financial Times, Türk yargısının verdiği kararları hiçe sayarak daha birçok kişiye sahip çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan özel hayatın gizliliğini ihlal ederek bilirkişinin ses kaydını yayınlamıştı. Pehlivan, bu suç nedeniyle gözaltına alınmıştı. Times, bu olayı çarpıtarak Pehlivan'ın, bilirkişinin "röportajını" yayınladığı için suçlandığını iddia ederek yalana başvurmayı sürdürdü.
Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Times, terör iktisatlı DEM Partili belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını da "siyasi baskı" olarak nitelendirdi.