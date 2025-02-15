İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
ÇADIR KALDIRILDI
Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin 'Van Büyükşehir Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirilmesine Dair Basın Açıklaması' başlığıyla yaptığı duyuruda şunları kaydetti:
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME"
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle;
Abdullah Zeydan Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nn 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
REZİL SÖZLERLE TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALMIŞTI: PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR TÜKÜRÜĞÜYLE
Abdullah Zeydan, 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.
Zeydan, "PKK'yı Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerinden sonra tutuklanan Zeydan, partinin o zamanki adıyla HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücreye yerleştirilmişti.
Zeydan, 2022 yılında tahliye edildi ve 31 Mart seçimlerinde DEM Parti tarafından aday gösterildi.