Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Economist dergisi, küresel kaos ve algı operasyonları yapmaya devam ediyor.

Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)

The Economist her fırsatta manşetlerinde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve almaya da devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR



Dergi son olarak, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla skandal bir haber yayımladı. Haberde bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.

Dergi, Türkiye'nin bağımsız yargı kararlarını "baskıcı" olarak nitelendirdi. CHP'li belediye başkanlarına yönelik devam eden terör soruşturmaları, ihale vurgunları ve Ekrem İmamoğlu hakkında istenen hapis cezasının hükümetin muhalefeti bastırma çabası olduğu iddiasıyla alçak bir habere imza atıldı.