Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Economist dergisi, küresel kaos ve algı operasyonları yapmaya devam ediyor.
İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Economist dergisi, küresel kaos ve algı operasyonları yapmaya devam ediyor.
The Economist her fırsatta manşetlerinde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve almaya da devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Dergi son olarak, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla skandal bir haber yayımladı. Haberde bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.
Dergi, Türkiye'nin bağımsız yargı kararlarını "baskıcı" olarak nitelendirdi. CHP'li belediye başkanlarına yönelik devam eden terör soruşturmaları, ihale vurgunları ve Ekrem İmamoğlu hakkında istenen hapis cezasının hükümetin muhalefeti bastırma çabası olduğu iddiasıyla alçak bir habere imza atıldı.
YARGI KARARINI ÇARPITTILAR
Dergideki skandallar bunlarla da sınırlı kalmadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmesi nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yazılan metinde bu karar çarpıtılarak, Özdağ'ın PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a karşı susturulmak için tutuklandığı iddia edildi.
ZİHNİYET AYNI İSİMLER FARKLI
İngiltere'nin uluslararası alanda tetikçiliğini yapan The Economist'in yayınladığı haberin TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın yargı kararlarını vesayetçi bir dille hedef aldıkları günlerde gelmesi Türkiye'ye yönelik kirli bir operasyonun ortak bir merkezden yönetildiği değerlendirmelerine neden oldu.