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Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarını sürdürüyor. Dergi son olarak "Türkiye’de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlıklı haberinde, bağımsız yargı kararlarını çarpıtarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. İngiliz yayın organı, CHP’li belediye başkanlarına yönelik devam eden terör ve ihale vurgunu soruşturmalarıyla birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki süreçlerin hükümetin muhalefeti bastırma çabası olduğunu iddia ederek alçakça bir habere imza attı.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 22:18 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 07:56
Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

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    İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Economist dergisi, küresel kaos ve algı operasyonları yapmaya devam ediyor.

    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)

    The Economist her fırsatta manşetlerinde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve almaya da devam ediyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

    Dergi son olarak, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla skandal bir haber yayımladı. Haberde bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.

    Dergi, Türkiye'nin bağımsız yargı kararlarını "baskıcı" olarak nitelendirdi. CHP'li belediye başkanlarına yönelik devam eden terör soruşturmaları, ihale vurgunları ve Ekrem İmamoğlu hakkında istenen hapis cezasının hükümetin muhalefeti bastırma çabası olduğu iddiasıyla alçak bir habere imza atıldı.

    The Economist'in haberi | Ekran GörüntüsüThe Economist'in haberi | Ekran Görüntüsü

    YARGI KARARINI ÇARPITTILAR

    Dergideki skandallar bunlarla da sınırlı kalmadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmesi nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yazılan metinde bu karar çarpıtılarak, Özdağ'ın PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a karşı susturulmak için tutuklandığı iddia edildi.

    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)

    ZİHNİYET AYNI İSİMLER FARKLI

    İngiltere'nin uluslararası alanda tetikçiliğini yapan The Economist'in yayınladığı haberin TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın yargı kararlarını vesayetçi bir dille hedef aldıkları günlerde gelmesi Türkiye'ye yönelik kirli bir operasyonun ortak bir merkezden yönetildiği değerlendirmelerine neden oldu.

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