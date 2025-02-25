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AK Parti MKYK üyesi seçilen Mesut Özil: Şimdi çok çalışma zamanı! | Dünya basını bunu konuşuyor!

AK Parti 8. Olağan Büyük kongresinde MKYK üyesi olarak seçilen eski futbolcu Mesut Özil, "Sevdamız belli, davamız belli. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak" dedi. Mesut Özil'in AK Parti MKYK listesinde olması dünya basınında da geniş yer kapladı. Bazı manşetlerde Başkan Erdoğan ile samimiyetine yer verilirken bazı manşetlerde ise söz konusu samimiyet yüzünden eleştirilere maruz kaldığı dönemler hatırlatıldı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:05
AK Parti MKYK üyesi seçilen Mesut Özil: Şimdi çok çalışma zamanı! | Dünya basını bunu konuşuyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz Pazar günü Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

    AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)

    Partililer salonu hınca hınç doldururken partinin MYK ve MKYK üyeleri de değişti.

    AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)

    Eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti MKYK'ya seçildi.

    AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)

    Sabah'ta yer alan habere göre, Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı!

    AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil (Takvim Foto Arşiv)

    Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak.

    Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.

    MESUT ÖZİL DÜNYA BASININDA!

    Dünya yıldızı eski futbolcu Özil, AK Parti'nin yönetimine girerken yine muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.

    Başkan Erdoğan ile yakın ilişkisi nedeniyle yıllarca ter döktüğü Alman milli takımından da afaroz edilen Özil, bu gelişmeyle de dünya basınında geniş yer buldu.

    Der Spiegel'in Mesut Özil manşeti (Ekran görüntüsü)Der Spiegel'in Mesut Özil manşeti (Ekran görüntüsü)

    DER SPİEGEL: ERDOĞAN'IN DOSTUYDU

    Almanya merkezli önemli yayın organlarının başında gelen Der Spiegel haberi "Özil, Erdoğan'ın partisinin yönetim kuruluna seçildi." başlığıyla verdi.

    Özil-Erdoğan yakınlığına dikkat çeken gazete "Mesut Özil ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır dostluklarını kamuoyunda kutluyor. Alman futbolunun dünya şampiyonu şimdi de Erdoğan'ın AKP partisinin liderlik kuruluna atandı." ifadelerine yer verdi.

    İngiliz SKY'ın Mesut Özil manşeti (Ekran görüntüsü)İngiliz SKY'ın Mesut Özil manşeti (Ekran görüntüsü)

    İNGİLİZLER ELEŞTİRİLDİĞİ DÖNEMLERİ HATIRLATTI

    İngiliz Sky News de haberi okuyucularına "Türk asıllı Özil, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Erdoğan'la olan ilişkileri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

    Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği fotoğrafın büyük tepki çekmesinin ardından, 2018 yılında Alman Milli Takımı'ndan emekli olmuştu." sözleriyle duyurdu.

    Middle East'in Mesut Özil manşeti (Ekran görüntüsü)Middle East'in Mesut Özil manşeti (Ekran görüntüsü)

    ALMAN MİLLİ TAKIMINDAN AYRILIK

    Midle East Eye ise Özil'in ırkçılık suçlamaları ile Alman Milli Takımı'ndan ayrılmasına dikkat çekti.

    Haberde, "Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan futbolcu Mesut Özil, Türkiye siyasetine iktidar partisinde üst düzey karar vericilerden biri olarak adım attı.

    Ancak Özil, 2018 Dünya Kupası'nın ardından Alman medyası ve Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine karşı ırk ayrımcılığı yaptığını iddia ederek uluslararası futbolu bıraktığında, milli takımla arası bozuldu." denildi.

    "KAZANINCA ALMAN KAYBEDİNCE GÖÇMEN"

    Haberde ayrıca o günlerde Özil'in kullandığı "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum" sözleri de hatırlatıldı.

    "ÇOK KÜLTÜRLÜ ALMANYA'NIN SİMGESİYDİ"

    France 24'te de kendine yer bulan haberde Özil'in Almanya'dan ayrılışına dikkat çekilirken, "Daha önce çok kültürlü Almanya'nın simgesi olarak gösterilen Özil, Alman Futbol Federasyonu'nu ırkçılıkla suçlayarak Alman Milli Takımı'na sırtını döndü." ifadeleri kullanıldı.

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