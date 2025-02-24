CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme

CHP yandaşı Enver Aysever (Ekran görüntüsü)

"CANI CEHENNEME!"

Aysever, diplomanın sahteliğinin bir suç olduğunu ve tüm CHP'nin Ekrem İmamoğlu için çalıştığı söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara Belediyeleri'nin dünya kadar sorunu varken biz niye bütün bir memleket Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyoruz? Eğer varsa bir hatası canı cehenneme. Varsa bir eksiği canı cehenneme. Yani Mansur Bey daha mı değersiz mesela? Başka bir aday çıkamıyor mu Türkiye'den? CHP, Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için bir parti mi? Ekrem İmamoğlu'na biat etmek zorunda mı? İmamoğlu'nun geleceğini mutlaka ama mutlaka Cumhurbaşkanı olarak planlamak zorunda mı?