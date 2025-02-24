CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme

Türkiye, özellikle son seçim ve sonrasında CHP'de olup bitenleri izliyor.
Türkiye, özellikle son seçim ve sonrasında CHP'de olup bitenleri izliyor.
Kurultay şaibesi ve delege borsası skandalı haberi henüz daha sıcakken bu kez de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının da şaibeli olduğu gün yüzüne çıktı.
Savcılık İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor.
O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU
İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi.
Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı iddia edildi.
5 MART'TA İFADE VERECEK
Resmi belgede sahtecilik suçundan başlatılan soruşturmada 26 Şubat'ta ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu, yazdığı dilekçe ile ifade tarihinin 5 Mart'a ertelenmesini talep etti.
CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA DİPLOMA TEPKİSİ: CANI CEHENNEME
İmamoğlu'nun sahte diploma iddialarıyla anılması CHP yandaşı isimleri de rahatsız etti.
CHP Yandaşı Enver Aysever, Youtube kanalında yaptığı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.
"CANI CEHENNEME!"
Aysever, diplomanın sahteliğinin bir suç olduğunu ve tüm CHP'nin Ekrem İmamoğlu için çalıştığı söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara Belediyeleri'nin dünya kadar sorunu varken biz niye bütün bir memleket Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyoruz? Eğer varsa bir hatası canı cehenneme. Varsa bir eksiği canı cehenneme. Yani Mansur Bey daha mı değersiz mesela? Başka bir aday çıkamıyor mu Türkiye'den? CHP, Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için bir parti mi? Ekrem İmamoğlu'na biat etmek zorunda mı? İmamoğlu'nun geleceğini mutlaka ama mutlaka Cumhurbaşkanı olarak planlamak zorunda mı?
"HALKI BU KONUDA KANDIRAN HER KONUDA KANDIRIR"
"Milletvekilleri, parti meclisleri, kurultay delegeleri falan falan. Merak ediyorum ben bunu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bunun olması doğal mı? Arkadaş, eğer denkliği yoksa diploması sahtedir. Usulsüzlük vardır. Usulsüzlük de suçtur. Eğer Ekrem İmamoğlu bu suçu işliyorsa Tayyip Erdoğan ona siyasi dava açtığı için bunu görmezden gelemeyiz. Suçsa suçtur arkadaş. Bu konuda halkı kandıran, her konuda kandırır"