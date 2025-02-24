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CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme

Şaibeli kurultay ve delege borsasının başrolü olduğu partililer tarafından da kabul edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı patlak verdi. Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının da şaibeli olduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar sonrasında soruşturma açılırken CHP yandaşı Enver Aysever bile isyan etti. CHP'nin sadece Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için bir parti haline geldiğini söyleyen Aysever, sahte diploma hakkında "Eğer varsa bir hatası canı cehenneme. Usulsüzlük de suçtur." dedi.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 16:48
CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye, özellikle son seçim ve sonrasında CHP'de olup bitenleri izliyor.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv) CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    Kurultay şaibesi ve delege borsası skandalı haberi henüz daha sıcakken bu kez de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının da şaibeli olduğu gün yüzüne çıktı.

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    İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun diploması (Takvim Foto Arşiv)

    Savcılık İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv) CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU
    İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi.

    Ekrem İmamoğluna sahte diploma soruşturması! Girneden İstanbula inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?Ekrem İmamoğluna sahte diploma soruşturması! Girneden İstanbula inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?

    Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı iddia edildi.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv) CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    5 MART'TA İFADE VERECEK
    Resmi belgede sahtecilik suçundan başlatılan soruşturmada 26 Şubat'ta ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu, yazdığı dilekçe ile ifade tarihinin 5 Mart'a ertelenmesini talep etti.

    CHP yandaşı Enver Aysever'in Youtube yayınından alınan ekran görüntüsüCHP yandaşı Enver Aysever'in Youtube yayınından alınan ekran görüntüsü

    CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA DİPLOMA TEPKİSİ: CANI CEHENNEME
    İmamoğlu'nun sahte diploma iddialarıyla anılması CHP yandaşı isimleri de rahatsız etti.

    CHP Yandaşı Enver Aysever, Youtube kanalında yaptığı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

    CHP yandaşı Enver Aysever (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Enver Aysever (Ekran görüntüsü)

    "CANI CEHENNEME!"
    Aysever, diplomanın sahteliğinin bir suç olduğunu ve tüm CHP'nin Ekrem İmamoğlu için çalıştığı söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara Belediyeleri'nin dünya kadar sorunu varken biz niye bütün bir memleket Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyoruz? Eğer varsa bir hatası canı cehenneme. Varsa bir eksiği canı cehenneme. Yani Mansur Bey daha mı değersiz mesela? Başka bir aday çıkamıyor mu Türkiye'den? CHP, Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için bir parti mi? Ekrem İmamoğlu'na biat etmek zorunda mı? İmamoğlu'nun geleceğini mutlaka ama mutlaka Cumhurbaşkanı olarak planlamak zorunda mı?

    CHP yandaşı Enver Aysever'in Youtube yayınından alınan ekran görüntüsüCHP yandaşı Enver Aysever'in Youtube yayınından alınan ekran görüntüsü

    "HALKI BU KONUDA KANDIRAN HER KONUDA KANDIRIR"

    "Milletvekilleri, parti meclisleri, kurultay delegeleri falan falan. Merak ediyorum ben bunu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bunun olması doğal mı? Arkadaş, eğer denkliği yoksa diploması sahtedir. Usulsüzlük vardır. Usulsüzlük de suçtur. Eğer Ekrem İmamoğlu bu suçu işliyorsa Tayyip Erdoğan ona siyasi dava açtığı için bunu görmezden gelemeyiz. Suçsa suçtur arkadaş. Bu konuda halkı kandıran, her konuda kandırır"

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