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Halk TV'ye "yasa dışı kayıt" soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz kayda alınması” soruşturması, Halk TV içinde bir krize dönüştü. Program sunucusu Seda Selek, savunmasında sorumluluğu Barış Pehlivan’a yüklerken, Pehlivan ise kaydı kanal yöneticisi Kürşad Oğuz’un aldığını öne sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki kim kimi suçladı, ifadelerinde ne anlattılar?

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:36
Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında işaret ettiği bilirkişi Halk TV tarafından hedef alındı.

    Halk TV programcısı Barış Pehlivan, ismi geçen bilirkişiyi telefonla arayarak sorular yöneltti. Ancak görüşmenin izinsiz kayda alınıp yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

    Halk TV'de bilirkişi ile yapılan görüşme izinsiz kayda alınarak yayınlandıHalk TV'de bilirkişi ile yapılan görüşme izinsiz kayda alınarak yayınlandı

    Savcılık söz konusu görüşmeyi herçekleştiren Barış Pehlivan, program sunucusu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

    Barış Pehlivan (Ekran Görüntüsü)Barış Pehlivan (Ekran Görüntüsü)

    SUÇU BİRBİRLERİNE YIKTILAR
    Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, Halk TV cephesinde bir panik havası yarattı. Seda Selek'in savunmasında suçu Barış Pehlivan'a yükleyerek kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalıştığı, Pehlivan'ın ise program koordinatörü Kürşad Oğuz'u işaret ettiği öğrenildi.

    Seda SelekSeda Selek

    SEDA SELEK'İN İFADESİ: BARIŞ PEHLİVAN SES KAYDI PAYLAŞTI YAYINA ALACAĞIZ
    Seda Selek ifadesinde Barış Pehlivan'ı ve rejiyi suçlayarak şunları söyledi:

    "Şu anda yayını tekrardan izlemediğim için konuklarla ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi. Ben de bunun üzerine çözümleme tutanağında da görüldüğü üzere 'Barış Pehlivan evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde ben de bilmiyorum. Bir dinleyelim' dedim ve bu ses kaydı yayına verildi"

    Kendisine bu kaydın Barış Pehlivan'ın yaptığı ve paylaştığı yönündeki bilgi verildiğini, ancak rejiden kimin söylediğini hatırlamadığını belirten Selek, "Benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    BARIŞ PEHLİVAN'IN İFADESİ: KÜRŞAD OĞUZ KAYDA ALDI
    Gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen bilirkişiyi aradığını öne süren Barış Pehlivan, "Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşad Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşad beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.

    Kürşat OğuzKürşat Oğuz

    "YAYINLANACAĞINI BİLMİYORDUM" SAVUNMASI
    Sabah'ta yer alan bilgilere göre Pehlivan, konuşma esnasında Kürşad Oğuz'un kayıt altına aldığını gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşad beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum." dedi.

    SUAT TOKTAŞ VE KÜRŞAD OĞUZ'UN İFADESİ ALINDI
    Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. İki isim gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

    Suat Toktaş'ın ifadesi alınacakSuat Toktaş'ın ifadesi alınacak

    SELEK VE ASKER İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
    Bu arada, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Selek ve Asker, mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

    Serhan Asker (Takvim.com.tr Arşiv)Serhan Asker (Takvim.com.tr Arşiv)

    SUAT TOKTAŞ TUTUKLANDI
    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KARAR YAZISINA ULAŞILDI
    Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Yazıda, Suat Toktaş'ın üzerine atılı suçlara ilişkin ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, hakkında tutuklama tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olgular bulunduğu kaydedildi.

    Toktaş'ın her ne kadar şüpheli Pehlivan'ın kendisine "Ağabey biz gazeteciyiz." şeklinde cevap vermesinden sonra Pehlivan'ın bilirkişiden izin aldığını düşündüğünü iddia etse de uzun yıllardır çalışan deneyimli gazetecinin izin alındığından emin olmadan bu kaydı yayımlamaması gerektiğini bilebilecek durumda olduğu ifade edildi.

    "SES KAYDININ YAYIMLANMASINDA KAMU YARARI BULUNMADIĞI" DEĞERLENDİRMESİ
    Yazıda, hakimlikte izlenen ses kaydının röportaj niteliğinde olmadığı, bilirkişinin röportaj vermek istemediğini ısrarla vurguladığı, ses kaydının içeriği de düşünüldüğünde kaydın yayımlanmasında kamu yararının bulunmadığının anlaşıldığına dikkat çekildi.

    Şüpheliler Pehlivan ve Oğuz'un savunmalarından özetle kaydı yayımlayanın Toktaş olduğunu vurguladıkları, Toktaş'ın program sırasında bilirkişi müştekinin ismini defalarca vurguladığı, bağımsız ve tarafsız olmadığını beyan ettiği, müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle etkilemeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Yazıda Toktaş'ın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği belirtildi. Şüpheli Barış Pehlivan'ın üzerine atılı suçlara ilişkin yazıda, savcılık tarafından tutuklama tedbirine karar verilmesi talep edilmişse de dosyadaki beyanlar göz önüne alındığında kayıt altına alan kişinin Pehlivan olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

    Suat Toktaş (Sosyal medya) Suat Toktaş (Sosyal medya)

    "TOKTAŞ UYARILARA RAĞMEN YAYINLADI"
    Yazıda, Pehlivan'ın ses kaydının yayımlanmak amacıyla kayda alındığından ve Toktaş'ın yayımlayacağından haberdar olduğunu gösterir dosyada delil olmadığı belirtilerek, Toktaş'a "İzin almadım." şeklinde mesaj göndererek uyarıda bulunduğu ve iki suç yönünden bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı aktarıldı.

    Kürşad Oğuz'un üzerine atılı suçlara ilişkin, her ne kadar konuşmaları kayıt altına alan Oğuz olsa da şüphelinin haber değeri olabileceğini düşünerek kayıt yaptığı belirtilen yazıda, Oğuz'un da Pehlivan gibi kaydın yayımlanmaması gerektiği konusunda Toktaş'ı uyardığının anlaşıldığı ve tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı ifade edildi.

    Yazıda, Pehlivan ve Oğuz'un imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildiği anlatıldı.

    Suat Toktaş - Kürşad Oğuz ve Pehlivan'a tutuklama talebi!

    Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (Ekran görüntüsü)Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (Ekran görüntüsü)

    KONU GAZETECİLİK DEĞİL HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

    A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Gazetesi Gaffar Yakınca gazetecilik faaliyeti değil, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu olduğunu bildirdi. Peki, Türk Ceza Kanunu'na göre, yargılananlar ne kadar ceza alacak?

    Halk TV'ye yasa dışı ses kaydı soruşturması | İşte süreç ve olası cezalar!


    İşte Türk Ceza Kanunu'nun 132 maddesi:

    (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

    (2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    (3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

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