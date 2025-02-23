Emine Erdoğan'dan "Büyük Kongre" paylaşımı: AK Parti milletin geleceğe uzanan güçlü iradesidir

AK Parti 'nin 8. Olağan Büyük Kongresi "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenlendi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede heyecan yüksekti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır" mesajı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde (AA)





Kongreden fotoğraflara da yer verdiği paylaşımında, 'AdındaAK' etiketini kullanan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir köşesinden gelen gönüldaşlarımızla AK Partimizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Bu kutlu yürüyüşte bir kez daha gördük ki AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda milletimizin geleceğe uzanan güçlü iradesidir. Kongremizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyor, partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Nice güçlü yarınlara."



