Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? MKYK üyesi Ünal Karaman evli mi?

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni dönemin kapılarını araladı. Kongrede, partinin en üst yönetim organları olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Peki Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler.
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ÜNAL KARAMAN KİMDİR?
Ünal Karaman 1966 Konya doğumlu spor adamıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Futbola Konya Etbalıkspor'da başladı, 1981'de Konyaspor'a transfer olup Genç Milli Takım'da forma giydi.