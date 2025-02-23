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Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? MKYK üyesi Ünal Karaman evli mi?

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni yol haritasını belirlerken, partinin en yetkili organları olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri netleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Takımı’nda yer alacak isimler açıklanırken listede Ünal Karaman sürprizi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:03
Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? MKYK üyesi Ünal Karaman evli mi?

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    AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni dönemin kapılarını araladı. Kongrede, partinin en üst yönetim organları olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Peki Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

    Ünal Karaman 1966 Konya doğumlu spor adamıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Futbola Konya Etbalıkspor'da başladı, 1981'de Konyaspor'a transfer olup Genç Milli Takım'da forma giydi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Gaziantepspor'a transferiyle başlayan 16 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerini 2000'de sonlandırdı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Karaman, evli ve üç çocuk babasıdır.

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