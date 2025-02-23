Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? MKYK üyesi Ünal Karaman evli mi?

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni dönemin kapılarını araladı. Kongrede, partinin en üst yönetim organları olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Peki Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler.