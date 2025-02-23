Umut Arman Sonay kimdir, nereli? MKYK üyesi Umut Arman Sonay kaç yaşında?

AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklanırken, Umut Arman Sonay 'ın MKYK üyesi olarak listede yer alması dikkat çekti. Peki Umut Arman sonay kimdir? İşte detaylar...

Fotoğraf: AA (AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi)

UMUT ARMAN SONAY KİMDİR?

Umut Arman Sonay 04.10.2003 yılında İstanbul Üsküdar'da 3 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünya ya geldi.