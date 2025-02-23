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Umut Arman Sonay kimdir, nereli? MKYK üyesi Umut Arman Sonay kaç yaşında?

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeni yönetim kadrosu belli olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimlerden biri de Umut Arman Sonay oldu.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:41
Umut Arman Sonay kimdir, nereli? MKYK üyesi Umut Arman Sonay kaç yaşında?

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    AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklanırken, Umut Arman Sonay'ın MKYK üyesi olarak listede yer alması dikkat çekti. Peki Umut Arman sonay kimdir? İşte detaylar...

    Fotoğraf: AA (AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi)Fotoğraf: AA (AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi)

    UMUT ARMAN SONAY KİMDİR?

    Umut Arman Sonay 04.10.2003 yılında İstanbul Üsküdar'da 3 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünya ya geldi.

    Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

    Üniversiteye geçiş sınavında ilk otuz bine girerek Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazandı.10 yıldır Galatasaray Spor Kulübü'nde ve 2 yıldır Türkiye Milli Takımı'nda su topu sporculuğu yapmakta.

    Umut Arman Sonay Umut Arman Sonay

    2023 yılında genel seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1. bölge 18. sıradan Türkiye'nin en genç erkek milletvekili adayı oldu.

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