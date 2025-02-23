Umut Arman Sonay kimdir, nereli? MKYK üyesi Umut Arman Sonay kaç yaşında?

AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklanırken, Umut Arman Sonay'ın MKYK üyesi olarak listede yer alması dikkat çekti. Peki Umut Arman sonay kimdir? İşte detaylar...
AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklanırken, Umut Arman Sonay'ın MKYK üyesi olarak listede yer alması dikkat çekti. Peki Umut Arman sonay kimdir? İşte detaylar...
UMUT ARMAN SONAY KİMDİR?
Umut Arman Sonay 04.10.2003 yılında İstanbul Üsküdar'da 3 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünya ya geldi.
Üniversiteye geçiş sınavında ilk otuz bine girerek Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazandı.10 yıldır Galatasaray Spor Kulübü'nde ve 2 yıldır Türkiye Milli Takımı'nda su topu sporculuğu yapmakta.
2023 yılında genel seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1. bölge 18. sıradan Türkiye'nin en genç erkek milletvekili adayı oldu.