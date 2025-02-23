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Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi. Partilileri selamlayan Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yaparak, "Her zaman ifade ediyoruz. Millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır. Bugünden itibaren milletimize ve ülkemize hizmet için çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 15:54
Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi.

Başkan Erdoğan Kongrede oy kullandı

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tekrar aday gösterilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Başkan Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı ve bir teşekkür konuşması yaptı.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8. Olağan Büyük Kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere teşekkür konuşması yaptı.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Genel merkezin yönetim organlarının seçiminin de tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Millete hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Erdoğan, enerjinin yenilendiği, birliğin ve beraberliğin perçinlendiği bir kongre maratonunun da sonuna gelindiğini söyledi.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Başkan Erdoğan, "Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

"BU KUTLU YOLCULUKTA REHAVETE ASLA YER YOKTUR"

Erdoğan, gelecek dönemde herkesin omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını ifade etti.

"Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

"Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

23,5 yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. 23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden, azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Hazreti Mevlana'dan ilhamla bulanmadan, donmadan akmaya devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye destek olmuş, emek vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi: Çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden kareler.

Not: Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.