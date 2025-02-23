AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

Genel merkezin yönetim organlarının seçiminin de tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.

Millete hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Erdoğan, enerjinin yenilendiği, birliğin ve beraberliğin perçinlendiği bir kongre maratonunun da sonuna gelindiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, "Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.