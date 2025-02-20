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CHP'de şaibeli kurultay krizi! İl delegesinden Cemil Tugay'a bomba sözler: Sizi aklamak zorunda değiliz

CHP'de şaibeli kurultay krizi giderek derinleşiyor. CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından peş peşe gelen delege ifadeleri ve davalar delege borsasının gerçekliğini bir kez daha kanıtladı. İzmir İl delegesi Hatip Karaaslan'ın "Özgür Özel'e oy vermem için para teklif ettiler" sözlerinin ardından bir bomba daha yaşandı. Geçtiğimiz pazartesi günü olağanüstü toplanan CHP İzmir yönetiminde delege Azimet Gürbüz'ün Cemil Tugay'a "Sizi aklamak zorunda değiliz" dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:41
CHP’de şaibeli kurultay krizi! İl delegesinden Cemil Tugay’a bomba sözler: Sizi aklamak zorunda değiliz

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    Krizlerin partisi CHP günlerdir Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği kurultayda yaşanan şaibe ile gündemde.

    CHP üyesi Tolgahan Erdoğan'ın takvim.com.tr'ye delege borsası hakkındaki açıklamaları büyük ses getirirken CHP'li delegeler tam da bu yayından sonra teker teker gerçeği itiraf etmeye başladı.

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    CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş yayınımızı kanıt göstererek dava açarken CHP İzmir İl Delegesi Hatip Karaaslan'ın ifadesi çok konuşuldu.

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    Karaaslan, CHP'li M.K'nin kaldığı otele geldiğini baş başa görüştüklerini ve kendisinin Özgür Özel'e destek olması için istediği miktarda para vereceğini söylediğini öne sürdü.

    Para teklifini kabul etmesi halinde Özel'in kaldığı otele götürüp görüşme gerçekleştirilmesinin teklif edildiğini ileri süren Karaaslan, "Teklifini ısrarla tekrarladı. Fakat ben kabul etmedim. Ben kendisine 'Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordun. Neden fikir değiştirdin?' diye sorduğumda, bana 'Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapıp, kendi menfaatini gözet' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

    Karaaslan söz konusu flaş açıklamalarının ardından disipline sevk edilip hakkında soruşturma başlatıldı.

    CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Hatip Karaaslan ile görüştünüz mü" sorusuna "Buna ilişkin bir dava açtığını duyuyoruz. Dün aradığımda ulaşamadım kendisine. Bugün toplantıya katılırsa iddialarını kendisine soracağız" dedi.

    Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir il delegesi Azimet Gürbüz (Takvim.com.tr)Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir il delegesi Azimet Gürbüz (Takvim.com.tr)

    "TOPLANTIDA DELEGE BORSASI KRİZİ: SİZİ AKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

    Tüm bu gelişmelerin ardından CHP İzmir yönetimi geçtiğimiz Pazartesi günü olağanüstü toplandı.

    Toplantı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleşti.

    Kulis bilgisine göre kurultay delegeleriyle yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen delege Azimet Gürbüz Cemil Tugay'a "Biz sizi aklamak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)

    Salon bir anda gerilirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da buna karşılık sinirlenerek, "Tamam siz bizi savunmayın" dediği ileri sürüldü.

    CHP'Lİ VEKİLDEN ŞAİBE İTİRAFI
    Öte yandan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın CHP Bornova örgütünü ziyaretinde şaibeyi inkar etmediği "Veli Ağbaba'nın olduğu yerde her şey olabilir" dediği iddia edildi.

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