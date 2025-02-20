CHP’de şaibeli kurultay krizi! İl delegesinden Cemil Tugay’a bomba sözler: Sizi aklamak zorunda değiliz

Karaaslan, CHP'li M.K'nin kaldığı otele geldiğini baş başa görüştüklerini ve kendisinin Özgür Özel'e destek olması için istediği miktarda para vereceğini söylediğini öne sürdü.

Para teklifini kabul etmesi halinde Özel'in kaldığı otele götürüp görüşme gerçekleştirilmesinin teklif edildiğini ileri süren Karaaslan, "Teklifini ısrarla tekrarladı. Fakat ben kabul etmedim. Ben kendisine 'Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordun. Neden fikir değiştirdin?' diye sorduğumda, bana 'Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapıp, kendi menfaatini gözet' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Karaaslan söz konusu flaş açıklamalarının ardından disipline sevk edilip hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Hatip Karaaslan ile görüştünüz mü" sorusuna "Buna ilişkin bir dava açtığını duyuyoruz. Dün aradığımda ulaşamadım kendisine. Bugün toplantıya katılırsa iddialarını kendisine soracağız" dedi.