CHP'den yine "tavşan aday" oyunu! İmamoğlu'nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti

"Şaibeli CHP kurultayı" itirafları ile koltuğu sallantıya giren Özgür Özel, ön seçim için işaret edilen tarihten önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu.



Bu durum "Madem Ekrem İmamoğlu ilan edilecekti ön seçimin ne anlamı kaldı?" sorularını sordurdu. İmamoğlu'na yakın vekiller de imza toplamaya başladı.



CHP'DEN "TAVŞAN ADAY" TİYATROSU



Ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi ise Ekrem İmamoğlu'na "tavşan aday" arayışına girdi.



İLK TAVŞAN DURSUN ÇİÇEK... "BİRKAÇ ADAY DAHA ÇIKACAK"



Kulislerde İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın isimleri yankılanırken CHP'li Dursun Çiçek erken davrandı.



Çiçek katıldığı TV yayınında İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkacağını söyleyip "Birkaç aday daha çıkacak" dedi.







TİYATRONUN BÖYLESİ



Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'in yaptığı paylaşım ise tiyatroyu gözler önüne serdi.



Çiçek babası yerine Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini şu sözlerle anlattı:



Babam Dursun Çiçek'in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı.

Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım.

Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu'nun hakettiğini ve kazanacağını düşünüyorum.

Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim



TAKVİM.COM.TR GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURDU!



Öte yandan Takvim.com.tr, CHP'nin ön seçimleri "meşru" göstermek adına "tavşan aday" formülüne başvurabileceğini günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.



Takvim.com.tr yayınına konuk olan CHP'li Tolgahan Erdoğan da "Ekrem Bey'e belki de çok sert söylemlerle çıkıp aday olup onun adaylığını parti içerisinde meşrulaştırmak isteyen tavşan adaylar olacaktır" demişti.



BU İLK DEĞİL...



CHP tavşan aday tiyatrosunu ismi şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultay'da da uygulamıştı.



Ekrem İmamoğlu ve değişimci kanadın adayı olarak Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarılmış, İmamoğlu'nun çekirdek ekibi Özel'i seçtirmek için delegelerle para trafiği yürütmüştü.



İmamoğlu - Özel ikilisi bu sürecin öncesine de Zoom toplantıları yapıp Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmenin hesaplarına girişmişti.