SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'den yine "tavşan aday" oyunu! İmamoğlu'nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti

CHP yine "tavşan aday" tiyatrosuna başvurdu. Ön seçimleri meşru kılmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi, Ekrem İmamoğlu'na alan açacak bir isim arayışına girdi. Kulislerde Zeynel Emre, Özlem Çerçioğlu ve Deniz Yavuzyılmaz'ın ismi konuşulurken Dursun Çiçek erken davrandı. Adaylığını duyurup "Birkaç aday daha çıkacak" dedi. Çiçek'in kızı İrem Çiçek'in yaptığı paylaşım ise tiyatroyu gözler önüne serdi. Öte yandan Takvim.com.tr, günler öncesinden CHP'nin ön seçimde İmamoğlu'na karşı tavşan aday çıkaracağını okurlarına duyurmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:34
CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    "Şaibeli CHP kurultayı" itirafları ile koltuğu sallantıya giren Özgür Özel, ön seçim için işaret edilen tarihten önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu.

    Bu durum "Madem Ekrem İmamoğlu ilan edilecekti ön seçimin ne anlamı kaldı?" sorularını sordurdu. İmamoğlu'na yakın vekiller de imza toplamaya başladı.

    CHP'DEN "TAVŞAN ADAY" TİYATROSU

    Ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi ise Ekrem İmamoğlu'na "tavşan aday" arayışına girdi.


    İLK TAVŞAN DURSUN ÇİÇEK... "BİRKAÇ ADAY DAHA ÇIKACAK"

    Kulislerde İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın isimleri yankılanırken CHP'li Dursun Çiçek erken davrandı.

    Çiçek katıldığı TV yayınında İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkacağını söyleyip "Birkaç aday daha çıkacak" dedi.



    TİYATRONUN BÖYLESİ

    Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'in yaptığı paylaşım ise tiyatroyu gözler önüne serdi.

    Çiçek babası yerine Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini şu sözlerle anlattı:

    Babam Dursun Çiçek'in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı.

    Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım.

    Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu'nun hakettiğini ve kazanacağını düşünüyorum.

    Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim


    TAKVİM.COM.TR GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURDU!

    Öte yandan Takvim.com.tr, CHP'nin ön seçimleri "meşru" göstermek adına "tavşan aday" formülüne başvurabileceğini günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.

    Takvim.com.tr yayınına konuk olan CHP'li Tolgahan Erdoğan da "Ekrem Bey'e belki de çok sert söylemlerle çıkıp aday olup onun adaylığını parti içerisinde meşrulaştırmak isteyen tavşan adaylar olacaktır" demişti.

    BU İLK DEĞİL...

    CHP tavşan aday tiyatrosunu ismi şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultay'da da uygulamıştı.

    Ekrem İmamoğlu ve değişimci kanadın adayı olarak Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarılmış, İmamoğlu'nun çekirdek ekibi Özel'i seçtirmek için delegelerle para trafiği yürütmüştü.

    İmamoğlu - Özel ikilisi bu sürecin öncesine de Zoom toplantıları yapıp Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmenin hesaplarına girişmişti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Aslı Baykal’dan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı! CHP’de yerel seçim korkusu... İptali gündeme gelebilir
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    Türk Telekom
    Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic oldu! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş...
    Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
    İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada
    CANLI | Hamas 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim ediyor: Onları Netanyahu ve Nazi ordusu öldürdü
    Trump’ın Zelenskiy çıkışı Avrupa’da şok etkisi yarattı: Transatlantik ittifakı bitti ABD Rusya’nın yanında
    CANLI | İstanbul Sibirya’yı aratmayacak! MGM’den 20 ile sarı uyarı: Kar fırtınası şiddetleniyor!
    Fitne girişimi
    Ramazan kolisi raflarda yerini aldı! Yükte hafifleşirken pahada ağırlaştı! Gerçek fiyatı bakın ne kadar...
    CHP’li belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! 200 doktoru dolandırdı
    PEŞİNATSIZ 5+1 DAİRE | Emlak Konut’un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?
    Mattia Ahmet Minguzzi vahşice öldürülmüştü! Ailesi ilk kez konuştu: Hastane ziyaretine gelen esnaf aynı şeyi söyledi...
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Kırmızı et karaborsaya düştü! Fırsatçılardan Ramazan öncesinde ete zam
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    Bayram ikramiyesinde 4’lü formül! Emekliler ne alacak? Masaya neler gelecek?
    20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler duyurdu
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi