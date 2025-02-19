"Sadık vekiller" örgütlendi! İzmir'de "İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz" manifestosu: CHP'li Orhan Sarıbal'dan bomba sözler

Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'taki "ön seçim" arifesinde şaibe, kriz ve kaoslarla anılıyor. Mahkemelik olan kurultaya ilişkin her gün yeni bir skandal patlak verirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında ipleri kopartan ön seçim süreci fiilen başladı. "Şabieli kurultay" itirafları ile koltuğu günden güne sallantıya düşen Özgür Özel ise ön seçim için işaret edilen tarihten önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu.

CHP'li Orhan Sarıbal'dan Bornova'da ʺİmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruzʺ sözleri (Takvim.com.tr)





"ÖRGÜTLENDİK, İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETMİYORUZ"



Tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" İmamoğlu ve Özel'e karşı harekete geçti.



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Bornova'da yaptığı parti içi ziyarette "Bursa örgütü olarak bu konuda örgütlendik. İmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruz" dediği öne sürüldü.



CHP'li Orhan Sarıbal'dan Bornova'da ʺİmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruzʺ sözleri (Takvim.com.tr)





OLAY SÖZLER: İMAMOĞLU VE TROL ORDUSUNU ABARTMAYIN



"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı 420 belediye zaten Kemal Kılıçdaroğlu tarafından öngörülebilir bir şeydi" diyen Sarıbal'ın "İmamoğlu'nu ve troll ordusunu abartmayın" şeklinde konuştuğu iddia edildi.





CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapan'ın gelişme sonrası Orhan Sarıbal'ı İzmir il yönetimine şikayet ettiği "Bir PM üyesi de ilçe başkanlığımızı ziyaret etti ve benim burada söyleyemeyeceğim terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullandı" dediği söyleniyor.



Bir başka iddia ise CHP Bornova'nın imza toplayıp Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Orhan Sarıbal'ı Genel Merkez'e şikayet edeceği yönünde.