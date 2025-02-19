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"Sadık vekiller" örgütlendi! İzmir'de "İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz" manifestosu: CHP'li Orhan Sarıbal'dan bomba sözler

"Şaibeli CHP kurultayı" itirafları ile koltuğu sallantıya giren Özgür Özel, ön seçim için işaret edilen tarihten önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" ise İmamoğlu ve Özel'e karşı harekete geçti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Bursa örgütü olarak bu konuda örgütlendik. İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz" dediği öne sürüldü. Sarıbal'ın "İmamoğlu'nu ve troll ordusunu abartmayın" sözleriyle partililere tepki gösterdiği kulislerde konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 17:03
Sadık vekiller örgütlendi! İzmir’de İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz manifestosu: CHP’li Orhan Sarıbal’dan bomba sözler

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    Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'taki "ön seçim" arifesinde şaibe, kriz ve kaoslarla anılıyor.

    Mahkemelik olan kurultaya ilişkin her gün yeni bir skandal patlak verirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında ipleri kopartan ön seçim süreci fiilen başladı.

    "Şabieli kurultay" itirafları ile koltuğu günden güne sallantıya düşen Özgür Özel ise ön seçim için işaret edilen tarihten önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu.

    CHP'nin ʺön seçimʺ tiyatrosu çöktü (Takvim.com.tr)CHP'nin ʺön seçimʺ tiyatrosu çöktü (Takvim.com.tr)

    İmamoğlu'na yakın vekiller de imza toplamaya başladı.

    Özel'in grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na çukur benzetmesi yapması, Ankara'da toplanan CHP il başkanlarının 2010'u işaret edip Kılıçdaroğlu'na FETÖ imasında bulunması parti içi krizi alevlendirdi.

    CHP'li Orhan Sarıbal'dan Bornova'da ʺİmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruzʺ sözleri (Takvim.com.tr)CHP'li Orhan Sarıbal'dan Bornova'da ʺİmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruzʺ sözleri (Takvim.com.tr)


    "ÖRGÜTLENDİK, İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETMİYORUZ"

    Tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" İmamoğlu ve Özel'e karşı harekete geçti.

    CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Bornova'da yaptığı parti içi ziyarette "Bursa örgütü olarak bu konuda örgütlendik. İmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruz" dediği öne sürüldü.

    CHP'li Orhan Sarıbal'dan Bornova'da ʺİmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruzʺ sözleri (Takvim.com.tr)CHP'li Orhan Sarıbal'dan Bornova'da ʺİmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruzʺ sözleri (Takvim.com.tr)


    OLAY SÖZLER: İMAMOĞLU VE TROL ORDUSUNU ABARTMAYIN

    "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı 420 belediye zaten Kemal Kılıçdaroğlu tarafından öngörülebilir bir şeydi"     diyen Sarıbal'ın "İmamoğlu'nu ve troll ordusunu abartmayın" şeklinde konuştuğu iddia edildi.


    CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapan'ın gelişme sonrası Orhan Sarıbal'ı İzmir il yönetimine şikayet ettiği "Bir PM üyesi de ilçe başkanlığımızı ziyaret etti ve benim burada söyleyemeyeceğim terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullandı" dediği söyleniyor.

    Bir başka iddia ise CHP Bornova'nın imza toplayıp Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Orhan Sarıbal'ı Genel Merkez'e şikayet edeceği yönünde.

    İmamoğlu'nu ʺSadık vekillerʺ korkusu sardı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nu ʺSadık vekillerʺ korkusu sardı (Takvim.com.tr)


    İMAMOĞLU'NU "SADIK VEKİLLER" KORKUSU SARDI

    Bir yandan da Saraçhane bloğunu "Sadık vekiller" korkusu sardı.

    Geride bıraktığımız gün İstanbul'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "Usulü ve yönergesi gereği TBMM Grubu'ndaki milletvekillerimizin desteği süreci belirleyecektir. Meclis grubundaki vekillerin tespitleri yol haritamızı çizecektir. Etkin bir şekilde bu haftanın her anını her gününü takip edeceğim. İstişare içerisinde olacağım başta Genel Başkanımızla diğer TBMM Grubu'nda karar verici ve sürece katılma konusunda yetkisi olan milletvekillerimizin tamamıyla bi etkin süreç işleterek günün sonunda cumaya kadar bir karar oluşturacağız" dedi.

    Bu sözlerin altında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin tutumuna ilişkin endişe yattığı görülüyor. Orhan Sarıbal'ın "İmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruz" minvalindeki sözleri de bu durumu destekler nitelikte.

    Bilindiği üzere cumhurbaşkanı adayını usuller gereği partinin TBMM grubu belirliyor. Bu grup içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın 50-60 vekil bulunuyor. Adayın ilan edildiği süreçte "sadık vekillerin" Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklemeyeceği parti içinde büyük bir ihtliafın çıkacağı şimdiden kulislerde yankılanıyor.

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