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CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale! Aynı aileye 1,5 milyarlık kıyak

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Önce konser vurgunu ortaya çıkan ABB'de şimdi de ihale krizi patlak verdi. Mansur Yavaş'ın peyzaj için aynı aileye 1.5 milyar değerinde 28 adrese teslim ihale verdiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:10
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan adrese teslim ihale! Aynı aileye 1,5 milyarlık kıyak

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    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki büyük ölçekli ağaç ve bitki alımlarının tamamının aynı aileye ait şirketlere adrese teslim verildiği ve toplam tutarın 1 buçuk milyar liraya yakın olduğu ortaya çıktı.

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)



    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Belediye, 2023 ve 2024 yılları arasında tam 1 milyar 470 milyon lira değerinde peyzaj ihalesi gerçekleştirdi. Bu alımların tamamı, rekabetin ortadan kaldırıldığı istisnai usullerle, doğrudan temin yöntemiyle yapıldı". dedi.

    İHALELERDE TEK BİR KATILIMCI VAR!
    Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Son dönemde ABB'nin yaptığı peyzaj ve bitki alımlarıyla ilgili ciddi soru işaretleri ortaya çıktı. 2023 ve 2024 yıllarında, yaklaşık 1,5 yıllık bir süre içerisinde, belediye 1 milyar 470 milyon liralık peyzaj malzemesi ve bitki alımı yaptı. Daha da ilginci, bu işlemlerin tamamına yakınında sadece tek bir katılımcı vardı. Yani, rekabet koşulları oluşturulmadan, aynı ailenin sahip olduğu şirketlere bu işler verildi." ifadelerini kullandı.

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın. (Takvim.com.tr)AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın. (Takvim.com.tr)


    ANFA İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ!
    Peyzaj alımlarını yürüten ANFA şirketi ise ekonomik çöküşün eşiğine geldi. ANFA, SGK ve vergi borçlarını ödeyemez hale düştü. Belediye Meclisi'nde 450 milyon liralık sermaye artışının gündeme gelmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içine düştüğü mali krizi gözler önüne serdi.

    Mansur Yavaş, daha önceki açıklamalarında "Eskiden 80 liraya alınan ürünü şimdi 1 liraya alıyoruz" diyerek tasarruf yapıldığını öne sürmüştü.

    Ancak, belediye şirketinin her yıl zarar etmesi ve borç yükü altında ezilmesi, bu söylemin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını ortaya koydu.

    Söz konusu ihalenin belgesi. (Takvim.com.tr)Söz konusu ihalenin belgesi. (Takvim.com.tr)


    2 GÜNDE 175 MİLYONLUK ALIM NEREDE?
    2024 Haziran ayında sadece iki gün içinde tam 175 milyon liralık ağaç ve bitki alımı yapıldığı görüldü. Ancak bu bitkilerin nerede kullanıldığının gösterilmemesi dikkat çekti.

    Peyzaj alımlarını yürüten ANFA şirketi ekonomik çöküşün eşiğine geldi. (Takvim.com.tr)Peyzaj alımlarını yürüten ANFA şirketi ekonomik çöküşün eşiğine geldi. (Takvim.com.tr)


    ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFLASA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR
    Süreçte ciddi eksiklikler olduğu göze çarparken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hem kendi şirketleri hem de genel bütçesi üzerinde ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı belgelerle tespit edildi.

    Satın alınan ağaç ve bitkilerin nerede kullanıldığı gösterilmedi. (Takvim.com.tr)Satın alınan ağaç ve bitkilerin nerede kullanıldığı gösterilmedi. (Takvim.com.tr)

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