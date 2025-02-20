CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan adrese teslim ihale! Aynı aileye 1,5 milyarlık kıyak

Söz konusu ihalenin belgesi. (Takvim.com.tr)



2 GÜNDE 175 MİLYONLUK ALIM NEREDE?

2024 Haziran ayında sadece iki gün içinde tam 175 milyon liralık ağaç ve bitki alımı yapıldığı görüldü. Ancak bu bitkilerin nerede kullanıldığının gösterilmemesi dikkat çekti.

Peyzaj alımlarını yürüten ANFA şirketi ekonomik çöküşün eşiğine geldi. (Takvim.com.tr)



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFLASA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR

Süreçte ciddi eksiklikler olduğu göze çarparken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hem kendi şirketleri hem de genel bütçesi üzerinde ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı belgelerle tespit edildi.