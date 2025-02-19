SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan T.G isimli şahsın Suriye'de yakalandığını açıkladı. İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden şahsın Suriye'ye gittiği belirlendiği, Emniyet ve istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla yakalandığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:20
Başkan Erdoğan’a hakaret eden şahıs Suriye’de yakalandı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahsın Suriye'de yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmada, sosyal medyada Başkan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yapan kişinin 49 yaşındaki T.G. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

    97 HESAP KAPATILDI
    İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden T.G'nin Suriye'ye gittiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın çalışması, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye'de yakalanmıştır. Siber Suçlar Daire Başkanlığımızca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatılmış ve bu hesapların tamamı mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştır."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İstanbul’da kar fırtınası başladı: Yarın okullar tatil! Altay Kar Fırtınası hangi ilçelerde etkili olacak?
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    Türk Telekom
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar üstüne ayar: Ne dünyadan ne ülkeden haberleri var | Özel’e Şiir golü: Motor su kaynattı
    Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı
    Fitne girişimi
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gerekli izinleri sağlarız diyerek duyurdu
    TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Rumen basını o ismi duyurdu
    Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    Siyonistlerin hedefinde bu kez BBC var! Gazze belgeselinde Hamas liderinin oğlu oynatıldı iddiası İngiliz basınını karıştırdı
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük
    İstanbul’da kar başladı... İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Son derece yerinde
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi