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TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...

Eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine soyunan TÜSİAD geçtiğimiz hafta yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalıştı. Gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan TÜSİAD imza attığı skandalı savundu. Kendi tüzüklerine uygun hareket ettiklerini öne süren dernek "Ekonomik kalkınmayı ancak bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz." diyerek yine yargı üzerinden siyasi mesaj verme çabasına girişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 17:44 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 17:53
TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...

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    Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak yerine siyasi konulara girerek hükümete ayar vermeye çalışan ve milli iradeye mesafeli duruşuyla bilinen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) geçtiğimiz gün imza attığı skandalı savundu...

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    TÜSİAD'ın 13. Şubat'taki Olağan Genel Kurulu'nda "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı bir slayt gösterimi yapılırken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras skandal açıklamalar yaptı.

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)

    SERMAYENİN ESKİ TÜRKİYE ALIŞKANLIĞI: SİYASET MÜHENDİSLİĞİ GİRİŞİMİ!
    TÜSİAD yönetimi, terör suçlarından dolayı kayyum atanan belediyelere, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, toplumu manipüle eden Ümit Özdağ'a, medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla anılan Ayşe Barım'a ve Gezi Parkı kalkışmasına açık destek verdi. Ayrıca, disiplinsiz hareketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar veren teğmenlere ve gizli ses kayıtlarını servis eden CHP yandaşı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a arka çıkarak yargıyı sorguladı.

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    TÜSİAD'ın bu tutumu, "Eski Türkiye" olarak bilinen AK Parti öncesi, sermaye gruplarının siyaset mühendisliği yaptığı dönemi hatırlatırken savcılık harekete geçti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

    TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif ArasTÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras

    TÜSİAD'DAN YENİ AÇIKLAMA! SKANDALI SAVUNDULAR
    TÜSİAD tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak imza attığı skandalı savundu.

    Yargıyı etkileme girişimini ve bu sebepten kendilerine gösterilen tepkileri "Tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği" diyerek yumuşatmaya çalışan dernek, "Ekonomik kalkınmayı ancak bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz." diyerek yine yargı üzerinden siyasi mesaj verme çabasına girişti.

    TÜSİAD, kendi tüzüğüne uygun hareket ettiklerini öne sürdü.

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    TÜSİAD'ın açıklaması şu şekilde:

    "TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

    Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

    Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

    Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

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