TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...

Yargıyı etkileme girişimini ve bu sebepten kendilerine gösterilen tepkileri "Tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği " diyerek yumuşatmaya çalışan dernek, "Ekonomik kalkınmayı ancak bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz." diyerek yine yargı üzerinden siyasi mesaj verme çabasına girişti.

TÜSİAD, kendi tüzüğüne uygun hareket ettiklerini öne sürdü.

TÜSİAD'ın açıklaması şu şekilde:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.