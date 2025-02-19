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TÜSİAD'a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın ifadesi alınacak

TÜSİAD, 13 Şubat’taki genel kurul toplantısında yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalıştı. TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazır edilmesi için talimat verdi. Turan ve Aras'ın emniyete görtürüldüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 17:03
TÜSİAD’a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın ifadesi alınacak

İÇİNDEKİLER

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    Eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine soyunan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) geçtiğimiz hafta (13 Şubat) yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalıştı.

    TÜSİAD'a çifte soruşturma!

    TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulu'nda "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı bir slayt gösterimi yapılırken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras skandal açıklamalar yaptı.

    TÜSİAD Genel Kurulu'nda ʺPolitik Hayatta Olağanüstü Olaylarʺ başlıklı slayt açıldıTÜSİAD Genel Kurulu'nda ʺPolitik Hayatta Olağanüstü Olaylarʺ başlıklı slayt açıldı

    SERMAYENİN ESKİ TÜRKİYE ALIŞKANLIĞI: SİYASET MÜHENDİSLİĞİ GİRİŞİMİ!
    TÜSİAD yönetimi, terör suçlarından dolayı kayyum atanan belediyelere, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, toplumu manipüle eden Ümit Özdağ'a, medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla anılan Ayşe Barım'a ve Gezi Parkı kalkışmasına açık destek verdi.

    Ayrıca, disiplinsiz hareketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar veren teğmenlere ve gizli ses kayıtlarını servis eden CHP yandaşı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a arka çıkarak yargıyı sorguladı.

    TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ArasTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras

    ÖNCE ARAS'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 14 Şubat'ta, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

    TÜSİAD SKANDALI SAVUNDU
    TÜSİAD gelen tepkilerin ardından dün (18 Şubat) yeni bir açıklama yaparak imza attığı skandalı savundu.

    Yargıyı etkileme girişimini ve bu sebepten kendilerine gösterilen tepkileri "Tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği" diyerek yumuşatmaya çalışan dernek, "Ekonomik kalkınmayı ancak bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz." diyerek yine yargı üzerinden siyasi mesaj verme çabasına girişti. TÜSİAD, kendi tüzüğüne uygun hareket ettiklerini öne sürdü.

    BİR SORUŞTURMA DA ORHAN TURAN'A!
    Yaşananlar sonrası TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aras'ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, yargıyı telkin ve yönlendirmeye yönelik, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda 14 Şubat 2025 tarihinde hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Orhan Turan kimdir? TÜSİADin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan olduOrhan Turan kimdir? TÜSİADin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu
    Orhan Turan kimdir? TÜSİAD'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu

    Soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da benzer içerikte açıklamalar yaptığı tespit edilince, hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Turan'ın da adli mercilerce yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

    EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
    Başsavcılık, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. Turan ve Aras'ın emniyete görtürüldüğü öğrenildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜSİAD'A TEPKİ: YENİ TÜRKİYE'DE HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ
    Başkan Erdoğan, eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine girişen ve yargıyı baskı altına almaya çalışan TÜSİAD'a sert tepki gösterdi.

    TBMM AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, TÜSİAD'ın haddini aştığını belirterek, "Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı. "Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" diyen Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'emre emade uşak' misali sıraya dizilen CHP'ye de sert tepki gösterdi.

    Erdoğan'ın o tepkisi için görsele tıklayınız:

    Başkan Erdoğandan vesayet özlemi çeken TÜSİADa okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiyede haddinizi bileceksinizBaşkan Erdoğandan vesayet özlemi çeken TÜSİADa okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiyede haddinizi bileceksiniz

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