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Deniz Baykal'a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP'nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal "Babamdan dinledim" diyerek anlattı

Milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a ilk arka çıkan CHP oldu. Ancak bugün CHP ile yan yana duran TÜSİAD dün CHP'yi dizayn ediyordu. 2010'da TÜSİAD'ın etkili isimlerinden İnan Kıraç, dönemin CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ı ziyaret edip 3 ismi listeye almamasını istedi. Baykal bu talebi reddedince 3 ay sonra FETÖ eliyle kaset komplosu kuruldu, Kılıçdaroğlu'na alan açıldı. "Ben bu olayı babamdan dinledim" diyen Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun listesinde TÜSİAD'ın istemediği 3 ismin olmamasına dikkat çekip "Birileri CHP'yi yeniden tasarladılar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 07:58 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 08:05
Deniz Baykal’a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP’nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal Babamdan dinledim diyerek anlattı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bir darbe sonrası kurulan, her fırsatta milli iradenin karşısında yer alan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin yine vesayet özlemi pekişti.

    Kayyum atanan belediyeleri savunarak teröre arka çıkan, Gezi kalkışmasını meşrulaştıran ve yargıyı hedef alan TÜSİAD yönetimi, eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine soyundu.

    TÜSİAD HAKKINDA SORUŞTURMA

    Skandal sonrası savcılık harekete geçti.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

    TÜSİAD yargıyı hedef gösterip milli iradeye parmak salladı (Takvim.com.tr)TÜSİAD yargıyı hedef gösterip milli iradeye parmak salladı (Takvim.com.tr)

    TÜSİAD'A İLK ARKA ÇIKAN CHP OLDU

    TÜSİAD'dan "özeleştiri" beklenirken skandalın arkasında olduklarını belirten skandal bir açıklama daha geldi.

    Öte yandan yargıya ve milli iradeye parmak sallayan TÜSİAD'a ilk desteğin CHP'den gelmesi pek tabii şaşırtmadı... CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" yorumunda bulundu.

    Kaset kumpasıyla koltuktan indirilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal (Takvim.com.tr)Kaset kumpasıyla koltuktan indirilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal (Takvim.com.tr)

    BUGÜN CHP İLE YAN YANA DURAN TÜSİAD DÜN CHP'Yİ DİZAYN EDİYORDU

    Ancak bugün CHP ile yan yana duran TÜSİAD, 2010'da CHP'yi dizayn girişiminde bulunmuştu.

    BAYKAL TÜSİAD'IN TEKLİFİNİ REDDEDİKTEN 3 AY SONRA KASET KOMPLOSU KURULDU

    TÜSİAD'ın etkili isimlerinden biri dönemin CHP Genel Başkanı olan merhum Deniz Baykal'dan kurultay öncesi 3 ismi listeye almamasını istiyor.

    Şu mesajı gönderiyor:

    "Önümüzdeki kurultayda da size başarılar diliyoruz. Ancak sizden bir ricamız olacak. Partinin yeni merkez yönetim kurulunda şu üç arkadaşınızın yer almamasından memnun olacağız: Önder Sav, Onur Öymen ve Mustafa Özyürek."

    Aslı Baykal'ın paylaşımı (Takvim.com.tr)Aslı Baykal'ın paylaşımı (Takvim.com.tr)

    ASLI BAYKAL "BABAMDAN DİNLEDİM" DEDİ, İNAN KIRAÇ'IN İSMİNİ VERDİ

    Merhum Baykal'ın kızı Aslı Baykal da bu durumu tasdikleyen bir paylaşımda bulundu.

    "İş dünyasının siyaseti siyaset dışı kurallarla belirleme girişimleri önceden de oldu ve herkes seyirci kaldı" diyen Baykal, "2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç Deniz Baykalı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını istedi. Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu oldu. Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu. Birileri CHP'yi yeniden tasarladılar. Bu olayı ben babamdan dinledim" ifadelerini kullandı.

    Aslı Baykal, TÜSİAD hakkında ilk kez yargıya başvuran liderin de Ecevit olduğunu ve "İçimizden hançerleniyoruz" dediğini hatırlatıp şu söze dikkat çekti: "Bu devlet, işadamlarının muhtırasıyla hükümet kurmaz."

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye parmak sallayan TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye parmak sallayan TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)

    "CHP'NİN TÜSİAD UTANCI"

    Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür "CHP'nin TÜSİAD utancı" başlıklı köşe yazısında "CHP ve Özgür Özel için ne talihsiz bir tablo; örnek aldıkları liderlerine dün muhtıra veren darbesever TÜSİAD'la bugün yan yana durmaktan daha utanç verici ne olabilir?" sorusunu sordu.

    Övür konuya ilişkin şu satırları kaleme aldı:

    Sık sık yazdım, ne zaman Türkiye prangalarından kurtulmaya kalksa iç ve dış vesayet odakları da hemen harekete geçer. Bugün de olup bitenler farklı değil. Türkiye'nin Suriye hamlesi, "terörsüz Türkiye" hedefiyle PKK'yı devreden çıkarma girişimleri, sadece bölgesel değil küresel aktöre dönüşen Türkiye fotoğrafı küresel güç merkezlerini rahatsız etti ki bir hareketlenme başladı. Özellikle "terörsüz Türkiye" hedefine yönelik sabote girişimleri şaşırtıcı olmayacak.

    Zaten içeride de bu anlamda bir agresifleşme var. CHP içinde iktidar savaşının erkene çekilmesi, dışa bağımlı "montajcı" TÜSİAD'ın zehir zemberek CHP ağzıyla siyasete soyunması boşuna değil.

    Bu TÜSİAD'ın tarihi misyonuyla da çelişmiyor.

    TÜSİAD ilan verdi, 5 ay sonra Ecevit hükümeti düştü (Takvim.com.tr)TÜSİAD ilan verdi, 5 ay sonra Ecevit hükümeti düştü (Takvim.com.tr)

    TÜSİAD kurulduğu 1971'den sonra birçok kez ve kritik zamanlarda siyasete müdahale etmekten hiç çekinmedi. Her müdahalesi de Türkiye'nin siyasi yolculuğunu tersine çeviren bir hesaba dayanıyordu. 12 Mayıs 1979 yılında Ecevit hükümetinin ekonomik politikalarına karşı gazetelere verdiği, "Gerçekçi çıkış yolu" ilanları bunun en somut örneğiydi. Sol Kemalist yazar Attila İlhan, 18 Mayıs 1979'da TÜSİAD'ın "palavra" dediği ilanını ele alıyor ve şöyle bir alıntı yapıyordu:

    "Giderek rejim değişir. Hür teşebbüsün zayıflaması, hürriyetçi demokrasinin zayıflamasıdır. Hür teşebbüsün yok olması ise, politik, ekonomik, sendikal, düşünsel bütün hürriyetçi demokrasinin de yok olmasıdır..."

    Bakar mısınız, TÜSİAD o zaman da "hürriyetçi ve sendikal haklardan" yanaymış... Sonra ne oldu? O TÜSİAD, 12 Eylül faşist darbesine de 28 Şubat postmodern darbeye de açık destek verdi. Bunu da sadece tarih yazmıyor, üyeleri bile söylüyor. İşadamı İshak Alaton, 44. TÜSİAD kongresinde bu darbelere destek verdiklerini söylediği için TÜSİAD Başkanı Hüsnü Özyeğin tarafından susturuldu. Sonra da şöyle isyan etti:
    "Hepinizden utanıyorum..."

    TÜSİAD'ın utanç tarihinde sadece bu sahne yok. Yakın tarihimizde siyasete müdahale ettiklerinin başka örnekleri de var. Bugün CHP ile yan yana duran TÜSİAD'cıların, çok değil 2010 yılında CHP'ye müdahalesini bizzat CHP'liler anlatıyor. Şimdi gelin o günlere gidelim ve TÜSİAD'ın etkili isimlerinden bir işadamının, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan talebini okuyalım:

    "Önümüzdeki kurultayda da size başarılar diliyoruz. Ancak sizden bir ricamız olacak. Partinin yeni merkez yönetim kurulunda şu üç arkadaşınızın yer almamasından memnun olacağız: Önder Sav, Onur Öymen ve Mustafa Özyürek."

    Bu satırlar, CHP'nin önemli isimlerinden eski Büyükelçi Onur Öymen'e ait. Öymen o işadamının kim olduğunu bildiği hâlde yazmadı. Tıpkı uyardığı "kaset operasyonu"yla önü açılan Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset yapmaya da devam ettiği gibi. Sadece o değil, CHP'lilerin çoğu gerçeği bildiği hâlde sustu.

    Bu konuda susmayan birkaç isimden biri de Aslı Baykal'dı. Baykal son tweet'inde babasından duyduklarını aktardı ve o işadamının kim olduğunu açıkladı:

    "2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç, Deniz Baykal'ı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri kurultayda listeye almamasını istedi. Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu oldu. Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu. Birileri CHP'yi yeniden tasarladılar."

    TÜSİAD ilan verdi, 5 ay sonra Ecevit hükümeti düştü (Takvim.com.tr)TÜSİAD ilan verdi, 5 ay sonra Ecevit hükümeti düştü (Takvim.com.tr)


    Aslı Baykal, TÜSİAD hakkında ilk kez yargıya başvuran liderin de Ecevit olduğunu ve "İçimizden hançerleniyoruz" dediğini hatırlatıyor ve şu sözüne dikkat çekiyordu:

    "Bu devlet, işadamlarının muhtırasıyla hükümet kurmaz."

    CHP ve Özgür Özel için ne talihsiz bir tablo; örnek aldıkları liderlerine dün muhtıra veren darbesever TÜSİAD'la bugün yan yana durmaktan daha utanç verici ne olabilir?

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