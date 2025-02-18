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Başkan Erdoğan'dan Mark Rutte ile telefonda görüşmesi! Adil ve kalıcı barış vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 18:42 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 18:51
Başkan Erdoğan’dan Mark Rutte ile telefonda görüşmesi! Adil ve kalıcı barış vurgusu

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Mark Rutte ile telefonda görüştü! (AA)Başkan Erdoğan, Mark Rutte ile telefonda görüştü! (AA)

    "ADİL VE KALICI BİR BARIŞ MÜMKÜN"
    Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

    Başkan Erdoğan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye'nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

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