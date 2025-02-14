Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığını ve yerlerine kayyum atandığını ifade eden TÜSİAD , devletin parasını çalıp terör örgütlerine, Kandil'e aktaran belediyelere sahip çıkarken, geçmişte belediye başkanları hapse atılırken ise ses çıkarmadı. Her fırsatta ifade özgürlüğünden dem vuran patronlar kulübü, 1994'te halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Erdoğan, Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısında okuduğu şiir yüzünden, hapis cezasına çarptırıldığında tepki göstermemişti.

Benzer şekilde TÜSİAD , CHP 'deki para sayma kuleleri görüntüleriyle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bugün ağzından kadın haklarını, cinayetlerini düşürmeyen, hak-hukuk diyen TÜSİAD, 28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler ikna odalarında başlarını açmaları için baskı görürken ise kafasını kuma gömmeyi tercih etti.

"BELİRLİ BİR KLANIN SÖZCÜSÜ"

Takvim Yazarı Ekrem Kızıltaş da konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Kızıltaş, TÜSİAD'ın kendilerine göre bir algıya hizmet ettiklerini belirterek, "Feryat etmelerinin nedeni, vesayet zincirinin kırılmış olması. TÜSİAD, Türkiye söz konusu olduğunda, kapsayıcı kuşatıcı olması gerekirken maalesef belirli bir klanın sözcüsü haline geliyor. Ama o günler geride kaldı. Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar." ifadesini kullandı.