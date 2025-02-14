Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'ndaki sunumunda Başkan Orhan Turan, kürsüye çıktı. Yaptığı konuşmasında Turan, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesini, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.
Kürsüde adeta eski Türkiye özlemini haykıran Turan'ın sözleri kısa sürede büyük tepkiye neden oldu.
CHP'DEN DESTEK
28 Şubat ruhu yeniden hortlayan ve siyasete müdahale etme girişiminde bulunan TÜSİAD'a CHP'den de jet hızında bir destek geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.
İKİYÜZLÜ VE SAMİMİYETSİZ DEĞERLENDİMELER MEVCUT
Turan'ın bu sözleri TÜSİAD'ın ilk skandalı değildi. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren ve darbelere zemin hazırlayan zenginler kulübü TÜSİAD'ın dosyasında birçok ikiyüzlü ve samimiyetsiz değerlendirme bulunuyor.
TÜSİAD'IN DOSYASI AÇILDI
Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör TÜSAD'ın ikili tavrının örneklerini sıraladı. Bu örnekler şu şekilde:
Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin hümüketi hedef alan TÜSİAD, İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş- Gayrettepe'deki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin adeta sessizlik yemini etti.
Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığını ve yerlerine kayyum atandığını ifade eden TÜSİAD, devletin parasını çalıp terör örgütlerine, Kandil'e aktaran belediyelere sahip çıkarken, geçmişte belediye başkanları hapse atılırken ise ses çıkarmadı. Her fırsatta ifade özgürlüğünden dem vuran patronlar kulübü, 1994'te halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Erdoğan, Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısında okuduğu şiir yüzünden, hapis cezasına çarptırıldığında tepki göstermemişti.
Benzer şekilde TÜSİAD, CHP'deki para sayma kuleleri görüntüleriyle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bugün ağzından kadın haklarını, cinayetlerini düşürmeyen, hak-hukuk diyen TÜSİAD, 28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler ikna odalarında başlarını açmaları için baskı görürken ise kafasını kuma gömmeyi tercih etti.
"BELİRLİ BİR KLANIN SÖZCÜSÜ"
Takvim Yazarı Ekrem Kızıltaş da konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Kızıltaş, TÜSİAD'ın kendilerine göre bir algıya hizmet ettiklerini belirterek, "Feryat etmelerinin nedeni, vesayet zincirinin kırılmış olması. TÜSİAD, Türkiye söz konusu olduğunda, kapsayıcı kuşatıcı olması gerekirken maalesef belirli bir klanın sözcüsü haline geliyor. Ama o günler geride kaldı. Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar." ifadesini kullandı.