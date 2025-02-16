MHP Lideri Devlet Bahçeli’den TÜSİAD’a tepki: Sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim Foto Arşiv)

Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir.

CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı'nın melez ve mesnetsiz acıkmalarına verdiği destek de açıktır.

Asıl iş ve iştigal alanlarından taşarak Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetine heveslenen; üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme konusunda geniş çaplı bir vizyon ortay koymaktan mahrum olan TÜSİAD'ın, zımnen ve özneyi gizleyerek Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına katılma iştahı ise gözden kaçmayacak ölçüde ortadadır.

TÜSİAD MUHALEFET CENAHINI KONSOLİDE ETME ARAYIŞINDADIR

O halde CHP'nin bir yandan tavşan adayları gündemde tutarken diğer tarafta yedek kulübesinde beklettiği TÜSİAD Başkanı'nı Cumhurbaşkanı adayı olarak tespit ve değerlendirmesi siyasi ve ideolojik ahlaklarıyla tutarlılık gösterecektir.