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CHP'nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan'a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?

Takvim.com.tr'nin en önemli tanıklarından biri ile röportaj yaparak gündeme getirdiği "CHP'nin şaibeli kurultayı" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan CHP içindeki şaibe iddialarının yargının konusu olduğuna dikkat çekerek, "Konu, yargıya da intikal etti. İddiaların yargı tarafından araştırılması sonucu, birçok gerçeğin ortaya çıkması muhtemel. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da “şaibe yoktur” diyemiyor. Sadece mevcut CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini söylüyor. CHP yönetimi ise iplikleri pazara çıkmasın diye konuya hiç temas etmiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özel, İmamoğlu ve Yavaş denkleminde süren adaylık savaşını da değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:18
CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?

İÇİNDEKİLER

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    CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel lehine "delege borsası" kurduğu, "Değişimciler" tarafından el altından dolarlar dağıtıldığı CHP'li isimler tarafından yüksek sesle dillendirildi.

    Kurultayda koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ağır toplarından Akif Hamzaçebi Genel Merkez'in "şaibe" söylentilerine sessiz kalmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu,"Sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir " diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

    CHP'nin 38. Genel Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek koltuğa oturdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP'nin 38. Genel Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek koltuğa oturdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    TAKVİM.COM.TR ŞAİBE İDDİALARININ TANIĞIYLA KONUŞTU
    Takvim.com.tr "Şaibe" ile anılan CHP kurultayının en önemli tanıklarından Tolgahan Erdoğan ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi.

    Kurultayda verilen siyasi rüşvetleri işaret eden Tolgahan Erdoğan soruşturmaların İBB'ye sıçramasının muhtemel olduğunu dile getirdi. Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var" iddiasında bulundu.

    Röportajımızın tamamı için tıklayınız

    ŞAİBE İDDİALARI BAŞKAN ERDOĞAN'A SORULDU
    Takvim.com.tr'nin gündeme taşıdığı CHP içindeki şaibe iddiaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

    Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya-Pasifik ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan CHP içindeki şaibe iddialarının yargının konusu olduğuna dikkat çekerek, "Konu, yargıya da intikal etti. İddiaların yargı tarafından araştırılması sonucu, birçok gerçeğin ortaya çıkması muhtemel. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "şaibe yoktur" diyemiyor. Sadece mevcut CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini söylüyor. CHP yönetimi ise iplikleri pazara çıkmasın diye konuya hiç temas etmiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, Özel, İmamoğlu ve Yavaş denkleminde süren adaylık savaşını da değerlendirdi.

    İşte o sorular ve Başkan Erdoğan'ın yanıtları...

    SORU: CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sizin Manisa'da yaptığınız bir konuşmaya atıfta bulunarak katıldığı televizyon programında 2023 yılı Kasım ayında yapılan CHP kurultayı için "şaibe" iddiasını gündeme getirdi. Ardından bu konuyla ilgili Bursa'da bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında yetkisizlik kararı verilmesiyle Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından aynı konuda yürütülen bir soruşturma olduğu ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde CHP'de yaşanan kurultay tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Bunlar ifade ettiğim gibi bizim sorunumuz değil. Bunlar tamamıyla yargının sorunu. Eğer ben bir siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı olarak bunları muhatap alırsam, benim gündemimi işgal ederse bu beni küçük düşürür. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Şunu açık net söyleyeyim ki bütün bunlar tamamıyla yargının konusudur. Bununla ilgili yargı nasıl bir tasarrufta bulunur, onu da vereceği kararla görürüz. Bunlar, CHP'nin yeni yönetimi ile eski yönetimi arasındaki kavganın yansımaları. Ancak oradaki çarpık ilişkiler ağı, siyaset kurumunun tümünü olumsuz etkiliyor. Meseleye dahil olan herkes CHP kurultayında neler yaşandığını biliyor. Ama "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek üç maymunu oynuyorlar. Halbuki gördüler, duydular, yaşadılar, biliyorlar. Konu, yargıya da intikal etti. İddiaların yargı tarafından araştırılması sonucu, birçok gerçeğin ortaya çıkması muhtemel. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "şaibe yoktur" diyemiyor. Sadece mevcut CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini söylüyor. CHP yönetimi ise iplikleri pazara çıkmasın diye konuya hiç temas etmiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?

    Başkan Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya-Pasifik ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya-Pasifik ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

    SORU: CHP'de de Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için oldukça hararetli bir süreç işliyor. Hafta sonu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldiler, bir toplantı yaptılar ve sonrasında da bir birlik mesajı vermek üzere üç ismin içerisinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştılar. Bu noktada Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında adaylık yarışını, kıyasıya rekabeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum CHP'de bir bölünmeyle mi sonuçlanır yoksa ana muhalefet tek lider adayı arkasında buluşur mu? Yine buna ek olarak, CHP lideri Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. "Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse bu bir sonraki seçim Erdoğan için referandum haline gelir" dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

    Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez her şeyden önce bu benim derdim değil. Bu yargının konusudur, bunların takibini yargı yapar. Eğer birisi suç işlediyse, yargı bunun değerlendirmesini yapar, cezasını verir. Kaldı ki Tayyip Erdoğan, zaten belediye başkanı iken bu konuda malum 10 ay bir cezaya çarptırılmış ve 4 ay 10 gün cezaevinde yatmış bir belediye başkanıdır. Sayın Genel Başkanın bunu örnek göstererek konuyu ifade etmesi doğru bir şey değil. Demek ki, bu işlerden hakikaten çırak çıkacak. CHP'li belediye başkanları ise, kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim, ne arkadaşlarım bu konuda herhangi bir meselesi yoktur. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Biz yatırımlarımıza bakıyoruz. Bütün bunlarla beraber partimizin bünyesindeki o diri yapıyı aynı şekilde devam ettirmeye bakıyoruz. Şu anda da arkadaşlarımdan memnunum. Hepsi görevinin başındadır. Parlamentodaki birliklerini, beraberliklerini korumak suretiyle de yola devam ediyorlar. Hatırlayın, meşhur hançer olayının hemen öncesinde CHP içinde kaynayan kazanı anlattığımızda bunlar ne demişlerdi? Tamamen birlik içerisinde olduklarını asla aralarında bir ayrılığın olmadığını söylemişlerdi. Peki, sonra ne oldu? Gizli zoom zirvelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtına hançeri kim saplayacak, onun planlarını yaptılar. Hatırlayın, ülkenin Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri, karşımıza çıkarttıkları kişiyi, birkaç ay içinde yetersiz dahi ilan ettiler.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    "ALLAH BU MİLLETİ CHP'DEN KORUDU"
    Şimdi hançer kimin elinde ve kimin sırtına saplanacak doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bu onların sorunu. Yeni zoom zirveleri yapılıyor mu, kulislerde hangi fısıltılar yankılanıyor ve bu konuda da kim, kimi nasıl vuracak, ben bunları bilemem. Böyle bir derdim de yok. Bunların dertleri hiçbir zaman millete hizmet olmadığı için, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşguller. Allah bu milleti inanın CHP'den korudu. Ya bunlar yerel yönetimlerin bazılarında iş başına geldikleri gibi ülkenin başına gelseydiler halimiz nice olurdu? Ana muhalefetin masa kurmaya ne kadar meraklı olduğunu geçen seçimlerde gördük.

    Özel, Yavaş ve İmamoğlu 3'lü masa kurdu (Fotoğraf: AA)Özel, Yavaş ve İmamoğlu 3'lü masa kurdu (Fotoğraf: AA)

    MASADAKİ ÜÇ KİŞİ DE BİRBİRİNİ YEMEYE BAŞLADI
    Şimdi de belediye başkanlarıyla kendi içlerinde üçlü masa kurdular. Bakalım onun sonucu ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı. Vatandaşım, bu kişilerin yönettiği belediyelerin durumuna bakarak Türkiye'yi yönetemeyecekleri kararını süratle verecektir. Daha kendi gündemlerine karar veremeyenlerin, dünya gündemini okuyarak Türkiye'nin çıkarlarını korumasını beklemek yanlış olur. Bizim seçim diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, "seçimde seçim, seçimde seçim" diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki. AK Parti Teşkilatı, Genel Başkanı ve adayı ile yarın seçim olacak gibi hazırlık yapıyor. Bunu gündemde bulundurmak, kaşımak kesinlikle bizim planımızda, programımızda yok. Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor.

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