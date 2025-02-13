CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi

CHP BORSASI! Erdoğan, birçok CHP'linin de bildiği bir borsanın olduğunu söyleyerek "Yani belediye başkan adayı ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde, eee, bu işe olacaksanız ya ekipten olmanız gerekiyordu ya da bir parasal, eee, ilişki içerisinde olmanız gerekiyordu. Bunu çok net Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes biliyor. "Evet para vermedim" diyen ya kesin o 2000'in çemberinin içerisinde olması gerekiyordu. Yok onun dışındaysanız da, eee, çok ciddi para vererek aday olmanız gerekiyordu. Yoksa zaten aday olma şansınız yoktu" dedi.

CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu

Erdoğan şunları söyledi:

Ben İsmail Bey'den hala bir cevap bekliyorum. Bununla ilgili, yeri geldiğinde biraz daha açıklama yapacağım. Ama her konuda açıklama yapan İsmail Bey'den iki gündür bir açıklama gelmedi. Kirada mı oturuyor? Kirada oturuyorsa, kime ödüyor? Çıkıp da kontratlarını paylaşabilir hatta mahkemeye verebilir. Hatta ben size günün manşetini vereyim. Sayın Şaban Sevinç yıllarca Halk TV Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Şaban Bey, Ankara Çankaya'nın en güzel lüks sitesinde, Tarabya'da, Samsun'da memleketinizde daireler almışsınız. Şaban Bey de bunu açıklayabilir. Yani oturduğu dairelerin kaç milyon değerinde olduğunu çıksın bir açıklasın. Ve bugün medyada işte sizler emekçisiniz ki muhalif medyada da çok insan biliyorum, ay sonunda maaşını almak için bu kadar çaba sarf ederken tepelerdeki medya patronları Şaban Bey Halk TV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı yıllarca. Çok üst düzey yöneticilik siyaset yapmış isimlerin kendisiyle ilgili iddiaları ortada. Şaban Bey ya da İsmail Bey veyahut da diğerleri bu şaibelileri ortadan kaldırmak için çıksınlar bir mal varlıklarını açıklasınlar bütün siyasi gazeteciler."

"SARAÇHANE EKİBİ VE GENEL MERKEZ EKİBİ OLARAK İKİYE AYRILDILAR"

Tolgahan Erdoğan, CHP medyasının da ikiye bölündüğünü ve kendi aralarında bir kavga olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Ama, ben gördüğüm kadarıyla özellikle bu kurultay sürecinde daha önceden bunu Sayın Mustafa Kemal Çiçek de defalarca dile getirmişti. İşte CHP Genel Merkezi'nden beslenen medya, televizyon kuruluşları, anketler, firmaları diye. Bu şu anda artık çok daha ileri bir boyuta gitmiş. Genel Merkez'den beslenenler, İstanbul'da Saraçhane'den beslenenler ve bunların arasındaki kavgalara da sizler de şahit oluyorsunuz. Akşam ana haberlerde Saraçhane ekibi öbür taraftakilere, oradakiler bu taraftakilere bir sövme durumuna geldi. Ben bu olayın da medya ayağının da yakın bir zamanda bu olaylarla birlikte çıkacağını düşünüyorum"