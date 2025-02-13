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CHP'de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi

CHP'de şaibeli kurultay süreci gündemdeki yerini korurken bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Kurultay sürecinin en başından en sonuna kadar içerisinde olan ve sonrasında şaibeyi her mecrada anlatan CHP'li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurultay sürecinde dağıtılan paraların yerini yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyenlerden alınan paralarla doldurulduğunu iddia etti. Öte yandan söz konusu olaylarda bazı gazetecilerin de parmağının olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP yandaşı İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç'e mal varlıklarını açıklama çağrısında bulundu.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 07:02
CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi

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    Türkiye siyasetinin gündemine bomba gibi düşen hatta günlerdir hemen hemen her televizyon programının ana başlığı olan CHP'nin şaibeli kurultayı hakkında birçok önemli iddianın sahibi Tolgahan Erdoğan, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren ve Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı.

    Bilindiği üzere Tolgahan Erdoğan, 2023 kurultayının ardından en önemli iddiaların sahibiydi.

    CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu

    Kurultay dönemindeki şaibe hakkında önemli açıklamalarda bulunan Tolgahan Erdoğan'dan bir iddia da yerel seçimler için geldi.

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    Kurultay sürecinde harcanan paraların yerinin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyenlerden toplanan paralarla doldurulduğunu söyleyen Tolgahan Erdoğan, "'Ben şu kadar milyon dolar verdim de aday oldum' diyen var. Şimdi Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyelim diyen CHP, o dönem neden İstanbul'daki belediye başkanları için ön seçim yapmadı?" dedi.

    CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu

    CHP BORSASI!
    Erdoğan, birçok CHP'linin de bildiği bir borsanın olduğunu söyleyerek "Yani belediye başkan adayı ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde, eee, bu işe olacaksanız ya ekipten olmanız gerekiyordu ya da bir parasal, eee, ilişki içerisinde olmanız gerekiyordu. Bunu çok net Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes biliyor. "Evet para vermedim" diyen ya kesin o 2000'in çemberinin içerisinde olması gerekiyordu. Yok onun dışındaysanız da, eee, çok ciddi para vererek aday olmanız gerekiyordu. Yoksa zaten aday olma şansınız yoktu" dedi.

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    ŞAİBENİN MEDYA AYAĞI! İSMAİL SAYMAZ VE ŞABAN SEVİNÇ HAKKINDA BOMBA İDDİA

    Söz konusu şaibelerin medya ayağının da olduğunu söyleyen Erdoğan'ı, İsmail Saymaz hakkında ortaya attığı 50 milyonluk ev iddiasını sorduk.

    CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu

    Erdoğan şunları söyledi:

    Ben İsmail Bey'den hala bir cevap bekliyorum. Bununla ilgili, yeri geldiğinde biraz daha açıklama yapacağım. Ama her konuda açıklama yapan İsmail Bey'den iki gündür bir açıklama gelmedi. Kirada mı oturuyor? Kirada oturuyorsa, kime ödüyor? Çıkıp da kontratlarını paylaşabilir hatta mahkemeye verebilir. Hatta ben size günün manşetini vereyim. Sayın Şaban Sevinç yıllarca Halk TV Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Şaban Bey, Ankara Çankaya'nın en güzel lüks sitesinde, Tarabya'da, Samsun'da memleketinizde daireler almışsınız. Şaban Bey de bunu açıklayabilir. Yani oturduğu dairelerin kaç milyon değerinde olduğunu çıksın bir açıklasın. Ve bugün medyada işte sizler emekçisiniz ki muhalif medyada da çok insan biliyorum, ay sonunda maaşını almak için bu kadar çaba sarf ederken tepelerdeki medya patronları Şaban Bey Halk TV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı yıllarca. Çok üst düzey yöneticilik siyaset yapmış isimlerin kendisiyle ilgili iddiaları ortada. Şaban Bey ya da İsmail Bey veyahut da diğerleri bu şaibelileri ortadan kaldırmak için çıksınlar bir mal varlıklarını açıklasınlar bütün siyasi gazeteciler."

    "SARAÇHANE EKİBİ VE GENEL MERKEZ EKİBİ OLARAK İKİYE AYRILDILAR"

    Tolgahan Erdoğan, CHP medyasının da ikiye bölündüğünü ve kendi aralarında bir kavga olduğunu şu sözlerle anlattı:

    "Ama, ben gördüğüm kadarıyla özellikle bu kurultay sürecinde daha önceden bunu Sayın Mustafa Kemal Çiçek de defalarca dile getirmişti. İşte CHP Genel Merkezi'nden beslenen medya, televizyon kuruluşları, anketler, firmaları diye. Bu şu anda artık çok daha ileri bir boyuta gitmiş. Genel Merkez'den beslenenler, İstanbul'da Saraçhane'den beslenenler ve bunların arasındaki kavgalara da sizler de şahit oluyorsunuz. Akşam ana haberlerde Saraçhane ekibi öbür taraftakilere, oradakiler bu taraftakilere bir sövme durumuna geldi. Ben bu olayın da medya ayağının da yakın bir zamanda bu olaylarla birlikte çıkacağını düşünüyorum"

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