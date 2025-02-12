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Başkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya-Pasifik turu kapsamında Endonezya'da temaslarına devam etti. Başkan Erdoğan katıldığı programda Mehter Marşı çalınca coşkuyla eşlik etti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 14:02
Başkan Erdoğan Endonezya’da Mehmet Marşı’na eşlik etti

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başladığı Asya-Pasifik turu kapsamında Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti.

    Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Erdoğan, resmi törenle karşılandı ve iki lider arasında heyetler arası görüşmeler yapıldı.

    Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

    Başkan Erdoğan Endonezya'da katıldığı programda mehter marşını söyledi

    BAŞKAN ERDOĞAN MEHTER MARŞI'NA EŞLİK ETTİ
    Başkan Erdoğan onuruna verilen yemekte, her iki ülkenin sembolik müzikleri arasında Mehter Marşı da yer aldı.

    Başkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik ettiBaşkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik etti

    Erdoğan, Mehter Marşı çalındığı sırada "Kahret vatan düşmanını Çeksin o mel'un zilleti" sözleriyle marşa eşlik etti.

    Başkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik ettiBaşkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik etti

    Bu özel anlar, kameralara yansıdı.

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