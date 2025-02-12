Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başladığı Asya-Pasifik turu kapsamında Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Erdoğan, resmi törenle karşılandı ve iki lider arasında heyetler arası görüşmeler yapıldı.
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.
BAŞKAN ERDOĞAN MEHTER MARŞI'NA EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan onuruna verilen yemekte, her iki ülkenin sembolik müzikleri arasında Mehter Marşı da yer aldı.
Başkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik etti
Erdoğan, Mehter Marşı çalındığı sırada "Kahret vatan düşmanını Çeksin o mel'un zilleti" sözleriyle marşa eşlik etti.
Başkan Erdoğan Endonezya'da Mehmet Marşı'na eşlik etti
Bu özel anlar, kameralara yansıdı.