Başkan Erdoğan Endonezya’da Mehmet Marşı’na eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başladığı Asya-Pasifik turu kapsamında Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Erdoğan, resmi törenle karşılandı ve iki lider arasında heyetler arası görüşmeler yapıldı.