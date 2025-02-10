Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı

Mahkemelik olan CHP kurultayında 50 milyon dolarlık şaibe (Takvim.com.tr)



Takvim.com.tr, 38. Olağan Kurultay öncesi İmamoğlu hamiliğindeki milyon dolarlık para trafiğini ve CHP'li isimlerden gelen itirafları mercek altına aldı.



VİTO'LARLA GİDEN 50 MİLYON DOLAR



Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan, kurultay için hafta sonu Laleli'de 4 döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatıyla açtırıldığını ifade edip Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı işaret etti.





Mahkemelik olan CHP kurultayında 50 milyon dolarlık şaibe (Takvim.com.tr)



Erdoğan, döviz bürolarından Vito tipi araçlarla 50 milyon doların taşındığını söyledi, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" dedi.