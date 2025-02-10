Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı

Ekrem İmamoğlu'nun delege borsası kurduğu, CHP üyelerine para ve lüks telefonlar dağıtıp oylarına müdahale ettiği böylelikle kurultayın "şaibeli bir şekilde" Özgür Özel lehine sonuçlandığı CHP'li isimler tarafından aylarca dillendirildi.
Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultay hakkında "şaibe" incelemesi başlatıldı. Rahatsızlıklarını dile getiren Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA HANÇERİ ÇIKARMA FIRSATI
Bu durum CHP kulislerinde "Kemal Kılıçdaroğlu'na hançeri çıkarma fırsatı" olarak yorumlanırken kurultayın üzerine düşen kara para gölgesi ve "delege borsası" iddiaları Ekrem İmamoğlu'nu zor duruma sokacak cinsten.
Takvim.com.tr, 38. Olağan Kurultay öncesi İmamoğlu hamiliğindeki milyon dolarlık para trafiğini ve CHP'li isimlerden gelen itirafları mercek altına aldı.
VİTO'LARLA GİDEN 50 MİLYON DOLAR
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan, kurultay için hafta sonu Laleli'de 4 döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatıyla açtırıldığını ifade edip Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı işaret etti.
Erdoğan, döviz bürolarından Vito tipi araçlarla 50 milyon doların taşındığını söyledi, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" dedi.
DELEGE BAŞI 10 BİN DOLAR VERDİLER
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kurultayın arifesinde Ankara'da parti üyeleriyle otel köşelerinde bir araya gelip delegelere 1500 ila 10 bin dolara yakın ödeme yaptığı söylendi.
İddia Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan geldi.
Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.
"Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk" diyen Erkan Çakır, "40'tan fazla delegeyi, değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" itirafında bulundu.
"HERKES BİLİYOR, DELEGELER DE SÖYLÜYOR"
Çakır şu ifadeleri kullandı:
"Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."