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Esenyurt'ta vicdana ve ahlaka sığmayan skandal! CHP yönetimi 6 Şubat deprem yardımlarını depolarda çürüttü

CHP/DEM'li Ahmet Özer'in terörden tutuklanması sonrası kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nin her gün bir skandalı patlak veriyor. CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlığı döneminde 6 Şubat 2023'teki deprem felaketi için toplanan yardımların bölgeye ulaştırılmadığı tespit edildi. Vatandaşların depremzedelerin yaralarını sarmak için gönderdiği yüzlerce koli gıda ve yaşam malzemesinin depolarda çürüdü belirlendi. Vicdana ve ahlaka sığmayan skandalın görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 12:14
Esenyurt’ta vicdana ve ahlaka sığmayan skandal! CHP yönetimi 6 Şubat deprem yardımlarını depolarda çürüttü

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    CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.

    Özer'in belediyeyi akraba şirketine çevirip nepotizm çarkı kurması ve hiç çalışmadan maaş alan bankamatik memurları hafızalardaki yerini korurken yeni bir skandal patlak verdi.

    CHP yönetimi 6 Şubat deprem yardımlarını depolarda çürüttü



    Bu kez ki rezalet ne vicdani ne de ahlaki idi...

    Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)

    DEPREM YARDIMLARI 2 YIL SONRA DEPODAN ÇIKTI

    CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlığı döneminde 6 Şubat 2023'teki deprem felaketi için toplanan yardımların bölgeye ulaştırılmadığı tespit edildi.

    SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardım malzemeleri zamanla kullanılamaz hale geldi.

    Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)

    Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı.

    Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)

    Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.

    Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)

    Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.

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