Esenyurt’ta vicdana ve ahlaka sığmayan skandal! CHP yönetimi 6 Şubat deprem yardımlarını depolarda çürüttü

CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.
Özer'in belediyeyi akraba şirketine çevirip nepotizm çarkı kurması ve hiç çalışmadan maaş alan bankamatik memurları hafızalardaki yerini korurken yeni bir skandal patlak verdi.
Bu kez ki rezalet ne vicdani ne de ahlaki idi...
Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)
DEPREM YARDIMLARI 2 YIL SONRA DEPODAN ÇIKTI
CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlığı döneminde 6 Şubat 2023'teki deprem felaketi için toplanan yardımların bölgeye ulaştırılmadığı tespit edildi.
SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardım malzemeleri zamanla kullanılamaz hale geldi.
Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)
Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı.