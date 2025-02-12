Esenyurt’ta vicdana ve ahlaka sığmayan skandal! CHP yönetimi 6 Şubat deprem yardımlarını depolarda çürüttü

Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)



Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.



Esenyurt'ta deprem yardımları iki yıl sonra depodan çıktı (SABAH)



Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.





