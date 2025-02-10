CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek

CHP yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler." sözlerine cevap vermediği belirten Kılıçdaroğlu, "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, ee sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. " dedi.

CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY: SÜKUT İKRARDAN GELİR Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP 'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "ŞAİBE" İDDİALARINA KAÇAMAK YANIT



Kılıçdaroğlu'nun "Çıkın açıklayın" dediği "Şaibe" iddiaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Kaçamak bir yanıt veren Özel, "Bu soruya zaman harcasam, Atatürk'ün kurduğu partinin emek vermişlerine ve 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum" diyerek geçiştirdi.

CHP'DEKİ ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 1 Şubat'ta Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'yi sert sözlerle eleştirmişti.

"ŞAİBELİ BİR KURULTAYLA CHP GENEL MERKEZİNDEN KENDİSİNİ TEHCİR ETTİLER"



CHP'lilerin eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramadıklarını söyleyen Erdoğan, "'Gandi Kemal', 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlar, sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Ama ne olduysa Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var." diye konuştu.