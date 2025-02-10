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CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay hakkındaki "şaibe" iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şaibeli kurultayla ilgili iddialara göre, kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 14:29
CHP’deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı hakkında "şaibe" iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı.

    CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma!

    CHP'li Akif Hamzaçebi (AA) CHP'li Akif Hamzaçebi (AA)

    DELEGELERE PARA TELEFON VE EV VERİLDİ İDDİASI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

    KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında "kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

    CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)

    CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY: SÜKUT İKRARDAN GELİR

    Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." ifadelerini kullandı.

    CHP yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler." sözlerine cevap vermediği belirten Kılıçdaroğlu, "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, ee sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN "ŞAİBE" İDDİALARINA KAÇAMAK YANIT

    Kılıçdaroğlu'nun "Çıkın açıklayın" dediği "Şaibe" iddiaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Kaçamak bir yanıt veren Özel, "Bu soruya zaman harcasam, Atatürk'ün kurduğu partinin emek vermişlerine ve 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum" diyerek geçiştirdi.

    CHP'de şaibeli kurultay iddiaları! Kemal Kılıçdaroğlu: ''Sükut ikrardan gelir!''

    CHP'DEKİ ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 1 Şubat'ta Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'yi sert sözlerle eleştirmişti.

    "ŞAİBELİ BİR KURULTAYLA CHP GENEL MERKEZİNDEN KENDİSİNİ TEHCİR ETTİLER"

    CHP'lilerin eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramadıklarını söyleyen Erdoğan, "'Gandi Kemal', 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlar, sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Ama ne olduysa Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var." diye konuştu.

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