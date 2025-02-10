CHP’li Bilecik Belediyesi’nde sözlü mülakat skandalı! Türkiye genelinde derece yapanları elediler

Agatha Christie'nin romanlarının birkaçının yazarının sorulduğu, kılık kıyafet kendini ifade etme yeteneği gibi sübjektif soruların yer aldığı, NASA'nın, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkaran teleskobunun adının da sorulduğu öğrenildi.
Bilecik Belediyesi'nin sözlü mülakatı (Sabah)
"MÜLAKATLAR KUL HAKKI YEMEKTİR" DEMİŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan mülakat skandalı, akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce meydanlardan verdiği sözleri akıllara getirdi.
CHP'nin sloganı (Sabah)
Özel halka seslendiği meydanlarda ve katıldığı televizyon programlarında, "Mülakat partizanlıktır, kul hakkı yemektir, insan ayırmaktır, haksızlık etmektir.