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CHP'li Bilecik Belediyesi'nde sözlü mülakat skandalı! Türkiye genelinde derece yapanları elediler

CHP’li Bilecik Belediyesi’nde görev yapan 7 memur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılan sınavda derece yaptı ancak belediyenin sözlü mülakatında elendi. Mülakata karşı çıkan CHP’nin kendi savunduğu ile çelişmesi büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 09:15
CHP’li Bilecik Belediyesi’nde sözlü mülakat skandalı! Türkiye genelinde derece yapanları elediler

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    Agatha Christie'nin romanlarının birkaçının yazarının sorulduğu, kılık kıyafet kendini ifade etme yeteneği gibi sübjektif soruların yer aldığı, NASA'nın, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkaran teleskobunun adının da sorulduğu öğrenildi.

    Bilecik Belediyesi'nin sözlü mülakatı (Sabah)Bilecik Belediyesi'nin sözlü mülakatı (Sabah)

    "MÜLAKATLAR KUL HAKKI YEMEKTİR" DEMİŞTİ

    Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan mülakat skandalı, akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce meydanlardan verdiği sözleri akıllara getirdi.

    CHP'nin sloganı (Sabah)CHP'nin sloganı (Sabah)

    Özel halka seslendiği meydanlarda ve katıldığı televizyon programlarında, "Mülakat partizanlıktır, kul hakkı yemektir, insan ayırmaktır, haksızlık etmektir.

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nin sözlü mülakatı (Sabah)CHP'li Bilecik Belediyesi'nin sözlü mülakatı (Sabah)

    Mutlaka kaldırılmalıdır. Biz göreve geldiğimizde mülakatları kaldıracağız" demişti.

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