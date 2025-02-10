Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump "Gazze'ye çökme" isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner'in sinsi planı

Trump'ın damadı Kusner tam bir sene önce Gazzelilerin sürgün edilmesini isteyip Gazze kıyılarının çok değerli olduğunu savunmuştu (Takvim.com.tr)
Öte yandan ABD'nin Gazze'ye çökme planı yeni gelişen bir durum değil.
GAZZE'YE ÇÖKME PLANI YENİ DEĞİL! TRUMP'IN DAMADI BİR SENE ÖNCE FİTİLİ ATEŞLEDİ
Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Negev çölünde bir alanı yıkıp Filistinlileri buraya taşınmasını önerdiği ortaya çıktı. Jared Kushner, Gazze'nin "kıyı mülkünün çok değerli" olabileceğini söyledi. Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner, bu yorumları 15 Şubat 2024'te Harvard Üniversitesi'nde kendisiyle yapılan bir röportajda dile getirdi.
Eski emlakçı Kushner, röportajı verdiği Profesör Tarek Masoud'a "Gazze'nin kıyı mülkü çok değerli olabilir. İnsanlar geçim kaynakları oluşturmaya odaklanırsa" derken ayrıca, bölgedeki tünel ağına ve mühimmatlara harcanan 'tüm paraya" üzüldüğünü söyledi. Kushner ayrıca "Oradaki durum biraz talihsiz, ancak İsrail açısından bakıldığında, insanları oradan çıkarmak ve ardından bölgeyi temizlemek için elimden gelenin en iyisini yapardım" dedi ve ekledi: "Ama İsrail'in, insanların daha sonra geri dönmesini istemediğini açıkladığını sanmıyorum."
Kushner söz konusu röportajda ayrıca, İsrail'in Gazze'den sivilleri alıp güneydeki Negev çölüne taşımayı düşünmesi gerektiğini ifade ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ
Trump'ın Gazze'yi ilhak Filistinlileri tehcir planı dünya kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Türkiye, Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyartiflerin karşısında olduğunu duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze planına ilişkin "Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüsü'yle Filistin, Filistinlilerindir" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkının, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.
Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi, Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü planın hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacağını dile getiren Erdoğan, "Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor." diye konuştu.
BAHÇELİ UYARDI... BUGÜN GAZZE YARIN TÜRKİYE
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Gazze'yi boşaltma planını "Türkiye'ye ve İslam alemine meydan okuma" olarak değerlendirdi.
Trump'ın siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yaptığını dile getiren Bahçeli, "Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir. Vakit kesinlikle bir olma vakti, diri olma vakti, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkesi ve milleti için her zorluğu göze almıştır" uyarısında bulundu.
Peki, Trump'ın Gazze planına ilişkin kim ne diyor?
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Şubat'taki röportajında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." dedi.
Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi Yusuf bin Tirad es-Sadun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri üzerine "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsraillileri önce Alaska'ya sonra da Grönland'a nakletmesi gerektiği" teklifiyle yanıt verdi.
Ürdün ve Mısır, Gazzelilerin sürgün edilmesine karşı çıktı.