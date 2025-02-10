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Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump "Gazze'ye çökme" isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner'in sinsi planı

Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi ABD, küresel ahlaksızlıkta zirve yaptı. Gazze üzerine emperyal hayaller kuran ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Gazze'ye sahip olacak ve Gazze'yi Orta Doğu'daki zengin ülkelerle birlikte inşa edecek" ifadelerini kullandı. "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün" diyen Trump, Gazze'ye çökme planını yineleyip "Mısır ve Ürdün yardım etmeli, Suudi Arabistan'ın muazzam parası var" dedi. Öte yandan Trump'ın Gazze'yi ilhak planı yeni değil... Damat Kushner'in Şubat 2024'te dile getirdiği sinsi plan ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 07:22
Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump Gazze’ye çökme isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner’in sinsi planı

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    Başlıkların Devamı

    7 Ekim 2032'ten bu yana Gazze'deki soykırımın en büyük destekçisi olan, İsrail terör makinesi silah ve mühimmatlarla besleyen ABD şu sıralar Gazze'ye çökme planları yapıyor.

    TRUMP: GAZZE'Yİ SATIN ALACAĞIM

    ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında ABD'nin Gazze'ye sahip olacağını ve Gazze'yi Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğini belirterek, "Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diye konuştu.

    Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde." şeklinde ifadeler kullandı.

    ABD Başkanı Trump ʺGazze'ye çökmeʺ planını yineledi (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Trump ʺGazze'ye çökmeʺ planını yineledi (Takvim.com.tr)


    Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, "Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." dedi.

    "Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diyen Trump, Gazze'ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve "(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

    Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD'ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, "Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak." dedi.

    ABD Başkanı Trump ʺGazze'ye çökmeʺ planını yineledi (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Trump ʺGazze'ye çökmeʺ planını yineledi (Takvim.com.tr)

    "MISIR VE ÜRDÜN YARDIM ETMELİ, SUUDİ ARABİSTAN'IN MUAZZAM PARASI VAR"

    Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, "Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar." diye konuştu.

    Trump'ın damadı Kusner tam bir sene önce Gazzelilerin sürgün edilmesini isteyip Gazze kıyılarının çok değerli olduğunu savunmuştu (Takvim.com.tr)Trump'ın damadı Kusner tam bir sene önce Gazzelilerin sürgün edilmesini isteyip Gazze kıyılarının çok değerli olduğunu savunmuştu (Takvim.com.tr)



    Öte yandan ABD'nin Gazze'ye çökme planı yeni gelişen bir durum değil.

    GAZZE'YE ÇÖKME PLANI YENİ DEĞİL! TRUMP'IN DAMADI BİR SENE ÖNCE FİTİLİ ATEŞLEDİ

    Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Negev çölünde bir alanı yıkıp Filistinlileri buraya taşınmasını önerdiği ortaya çıktı. Jared Kushner, Gazze'nin "kıyı mülkünün çok değerli" olabileceğini söyledi. Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner, bu yorumları 15 Şubat 2024'te Harvard Üniversitesi'nde kendisiyle yapılan bir röportajda dile getirdi.

    Eski emlakçı Kushner, röportajı verdiği Profesör Tarek Masoud'a "Gazze'nin kıyı mülkü çok değerli olabilir. İnsanlar geçim kaynakları oluşturmaya odaklanırsa" derken ayrıca, bölgedeki tünel ağına ve mühimmatlara harcanan 'tüm paraya" üzüldüğünü söyledi. Kushner ayrıca "Oradaki durum biraz talihsiz, ancak İsrail açısından bakıldığında, insanları oradan çıkarmak ve ardından bölgeyi temizlemek için elimden gelenin en iyisini yapardım" dedi ve ekledi: "Ama İsrail'in, insanların daha sonra geri dönmesini istemediğini açıkladığını sanmıyorum."

    Kushner söz konusu röportajda ayrıca, İsrail'in Gazze'den sivilleri alıp güneydeki Negev çölüne taşımayı düşünmesi gerektiğini ifade ediyor.

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    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

    Trump'ın Gazze'yi ilhak Filistinlileri tehcir planı dünya kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Türkiye, Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyartiflerin karşısında olduğunu duyurdu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze planına ilişkin "Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüsü'yle Filistin, Filistinlilerindir" açıklamasında bulundu.

    Erdoğan, 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkının, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

    Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi, Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü planın hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacağını dile getiren Erdoğan, "Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor." diye konuştu.

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    BAHÇELİ UYARDI... BUGÜN GAZZE YARIN TÜRKİYE

    Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Gazze'yi boşaltma planını "Türkiye'ye ve İslam alemine meydan okuma" olarak değerlendirdi.

    Trump'ın siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yaptığını dile getiren Bahçeli, "Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir. Vakit kesinlikle bir olma vakti, diri olma vakti, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkesi ve milleti için her zorluğu göze almıştır" uyarısında bulundu.

    Peki, Trump'ın Gazze planına ilişkin kim ne diyor?

    Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Şubat'taki röportajında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." dedi.

    Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi Yusuf bin Tirad es-Sadun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri üzerine "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsraillileri önce Alaska'ya sonra da Grönland'a nakletmesi gerektiği" teklifiyle yanıt verdi.

    Ürdün ve Mısır, Gazzelilerin sürgün edilmesine karşı çıktı.

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