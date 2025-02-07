Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: "Niye acele ediyoruz?"

CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY: SÜKUT İKRARDAN GELİR CHP yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler." sözlerine cevap vermediği belirten Kılıçdaroğlu, "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, ee sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)



SORUN ERDOĞAN'IN SÖYLEMESİ DEĞİL PARTİNİN SESSİZ KALMASI



CHP'nin daha önce yapılan hiçbir kurultayda böyle bir suçlama ile karşı karşıya gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Burada sorun Erdoğan'ın söylemesi değil, partinin sessiz kalması. Partinin yetkilileri açık konuşmalı." diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i açıklamaya yapmaya davet etti.

SIRLARIMI PAYLAŞTIM HANÇER YEDİM



CHP'de sırlarını paylaştığı yol arkadaşlarının kendisine ihanet ettiğini yeniden dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir." dedi.