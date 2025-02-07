Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: "Niye acele ediyoruz?"

Yavaş, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr)
3'LÜ GÖRÜŞECEKLER
Öte yandan Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın 9 Şubat'ta 3'lü bir görüşme yapacağı öğrenildi. Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi.
YAVAŞ YİNE MASAYA ANKETLE GELECEK
Ayrıca edinilen bilgiye göre Yavaş, 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi soruları sordurttu. Sabah'taki bilgiye göre anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu sonucu çıktı.
Başkan Erdoğan, AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (Fotoğraf: AA)
CHP'DEKİ ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 1 Şubat'ta Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'yi sert sözlerle eleştirmişti.
"ŞAİBELİ BİR KURULTAYLA CHP GENEL MERKEZİNDEN KENDİSİNİ TEHCİR ETTİLER"
CHP'lilerin eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramadıklarını söyleyen Erdoğan, "'Gandi Kemal', 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlar, sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Ama ne olduysa Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var." diye konuştu.