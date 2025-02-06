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İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye'de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?

Son günlerde İngiliz basını ve İsrail kaynaklı yayın organları, Türkiye’nin Suriye’de yeni askeri üs kuracağını ve bu üste 50 civarında savaş uçağının konuşlanacağı iddialarını gündeme taşıdı. Ancak bu iddialar, Ankara’daki güvenlik kaynakları ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından farklı bir perspektifle değerlendirildi. Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının yeterli olduğu belirtilerek şu an için bu tür konuların gündemde olmadığı aktarıldı. Ancak İngilizlerin yaydığı İsrail basınının köpürttüğü bu iddianın zamanlaması manidar... PKK'nın bölgede sıkıştığı, Washington ve Ankara'da 2 kritik ziyaretin gerçekleştiği dönemde servis edilen bu haberde bölgede alan kaybeden bazı istihbarat örgütlerinin olduğu düşünülüyor. Peki Türkiye'yi hedef alan bu operasyonda ne hedeflendi, MSB ne dedi? İşte arka planı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 12:04
İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye’de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?

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    Suriye'de kanlı baas rejiminin devrilmesinin ardından Batı'nın planları bozuldu. Beşar Esad ülkeden kaçarken PKK/YPG iyice köşeye sıkıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den askerleri çekeceğini açıklarken "Türkiye'nin anahtar" konumunda olduğunu işaret etti.

    Dengelerin değiştiği bu dönemde bölgede irtifa kaybeden ülkeler ve gizli servisler yeni bir operasyona soyundu.

    İNGİLİZ YAZDI SİYONİST KÖPÜRTTÜ
    Geçtiğimiz günlerde İngiliz Reuters tarafından servis edilen bir haberde Türkiye'nin Suriye'de 2 yeni askeri hava üssü kuracağı ve 50 savaş uçağı konuşlandıracağı iddia edildi. Haberde, Suriye yönetiminden ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan bu bilgi, kısa sürede İsrail basını tarafından köpürtüldü.

    İngiliz Reuters'ta yer alan haber (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)İngiliz Reuters'ta yer alan haber (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

    Jerusalem Post, Türkiye'nin İran ve Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurduğunu öne sürerek, Türkiye'nin yerleşebileceği üslerin isimlerini dahi verdi.

    Jerusalem Post'ta yer alan haber (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)Jerusalem Post'ta yer alan haber (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

    ZAMANLAMA MANİDAR
    Haberin en dikkat çekici noktalardan biri de servis edildiği zaman oldu...

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    Terör örgütlerinin iyice köşeye sıkıştığı, PKK/YPG'nin her gün bir batı ülkesine yalvararak yardım istediği dönemde, Suriye'nin yeni geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'da, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da olduğu anlarda yapılan bu haber "gizli servis" operasyonu olarak okundu.

    Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü (Fotoğraf: AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü (Fotoğraf: AA)

    Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının zaten yeterli olduğunu belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

    "Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

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    MSB KAYNAKLARI: BU HABERLERE İHTİYATLI YAKLAŞMAK GEREKİYOR
    Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."

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    KİMİN OPERASYONU HEDEF NE?
    İngiliz-İsrail basınında çıkan bu haberle bölgedeki istihbarat savaşlarının ve manipülasyonların boyutunu da gösteriyor. Peki bu haberle ne hedeflendi? Kime alan açılmak istendi?

    MSB kaynaklarının yaptığı açıklamanın satır araları okunduğunda bu haberlerin Türkiye'nin terörle mücadelesinde elini zayıflatma niyetiyle yayıldığı ve Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına dair uluslararası kamuoyunda soru işaretleri yaratma amacı taşıdığı anlaşılıyor.

    Sahada ise MİT'in etkinliğiyle alan kaybeden, en büyük maşaları PKK'nın tasfiye sürecini engelleyemen CIA-MOSSAD- MI6 gibi bazı istihbarat örgütlerinin, Türkiye'nin Suriye politikası üzerinde baskı oluşturmak amacıyla bu tür manipülatif haberleri servis ettiği düşünülüyor.

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