MSB’den Donald Trump’a tepki: Filistin halkının Gazze’den sürülmesine karşıyız | Teğmenler açıklaması | Suriye mesajı

MSB: Son bir hafta içerisinde 43 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 321 oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Silopi'deki hudut karakollarına teslim oldu.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 kişi yakalandı, 435 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474, engellenen kişi sayısı 6 bin 382'ye yükseldi.

YDK KARARI İLE TSK'DAN AYIRMA CEZASI ALAN TEĞMENLERE İLİŞKİN

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, topluve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerineatılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE 2 YENİ ASKERİ ÜS KURACAĞI İDDİALARI

Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz.

İSPANYOL BASININDAKİ EUROFİGHTER İDDİALARI

Hava Kuvvetlerimizin, harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik kongürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şuanda kesin bir şey yok. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır.