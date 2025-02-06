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Depremde ölen annesinin videosunu "Reis'e iletin" diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek'in "Erdoğan" sevgisi

Hataylı depremzede Meral Bayram, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a depremde can veren annesi Fatma Dizlek'in Başkan Erdoğan için çektiği videoyu izletti. Bayram'ın "Reis'e bunu iletebilir misiniz?" talebi üzerine Bakan Bolat ileteceklerini söyleyip talimat verdi. Takvim.com.tr söz konusu videoya ulaştı. Depremin 5. günü enkazdan cansız bedeni çıkarılan Fatma Dizlek isimli yaşlı kadının "Edirne'de Van'a kadar... Benim çok güzel bir cumhurbaşkanım, başkanım var. İster savaş ister barış vermem sizlerden ben bir karış. Sizi çok seviyorum AK Parti" dediği görüldü.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:20
Depremde ölen annesinin videosunu Reis’e iletin diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek’in Erdoğan sevgisi

İÇİNDEKİLER

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    6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü kapsamında Hatay'da çeşitli anma programları düzenlendi.

    Deprem şehitleri Kur'an-ı Kerim, hayır duaları ve özlemle yad edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 6 Şubat'ın yıl dönümünde Hatay'da hazır bulundu.
    "Reis'e iletin" diyerek izletti!



    Hataylı depremzede Meral Bayram, Bakan Bolat'tan dikkat çeken bir talepte bulundu.


    DEPREMDE ÖLEN ANNESİNİ VİDEOSUNU İZLETTİ: BUNU REİS'E (ERDOĞAN) İLETİR MİSİNİZ?

    Bayram, depremin 5. günü enkazdan cansız bedeni çıkarılan annesi Fatma Dizlek'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den övgüyle bahsettiği videoyu izletip "Annemi, babamı ve kardeşimi kaybettim. Annem depremden önce bir video çekmişti, Reis'e bunu iletebilir misiniz?" dedi.

    BAKAN TALİMAT VERDİ

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, videonun alınması için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e talimat verdi.

    Öntürk de Başkan Erdoğan'a iletilmesi istenen videoyu izleten Meral Bayram'dan iletişim bilgilerini aldı.



    TAKVİM.COM.TR VİDEOYA ULAŞTI

    Takvim.com.tr'den Mehmet Özkan söz konusu videoya ulaştı.

    "Reis'e iletin" diyerek izletti!



    6 Şubat depremlerinde can veren 1947 doğumlu Fatma Dizlek teyzenin "Edirne'de Van'a kadar... Benim çok güzel bir cumhurbaşkanım, başkanım var. İster savaş ister barış vermem sizlerden ben bir karış. Sizi çok seviyorum AK Parti" dediği görüldü.

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