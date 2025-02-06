Depremde ölen annesinin videosunu "Reis'e iletin" diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek'in "Erdoğan" sevgisi

DEPREMDE ÖLEN ANNESİNİ VİDEOSUNU İZLETTİ: BUNU REİS'E (ERDOĞAN) İLETİR MİSİNİZ? Bayram, depremin 5. günü enkazdan cansız bedeni çıkarılan annesi Fatma Dizlek 'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den övgüyle bahsettiği videoyu izletip "Annemi, babamı ve kardeşimi kaybettim. Annem depremden önce bir video çekmişti, Reis'e bunu iletebilir misiniz?" dedi. BAKAN TALİMAT VERDİ Ticaret Bakanı Ömer Bolat , videonun alınması için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e talimat verdi. Öntürk de Başkan Erdoğan'a iletilmesi istenen videoyu izleten Meral Bayram 'dan iletişim bilgilerini aldı.





TAKVİM.COM.TR VİDEOYA ULAŞTI



Takvim.com.tr'den Mehmet Özkan söz konusu videoya ulaştı.







6 Şubat depremlerinde can veren 1947 doğumlu Fatma Dizlek teyzenin "Edirne'de Van'a kadar... Benim çok güzel bir cumhurbaşkanım, başkanım var. İster savaş ister barış vermem sizlerden ben bir karış. Sizi çok seviyorum AK Parti" dediği görüldü.