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YPG/PYD’nin sözde sorumlusu Mazlum Abdi Trump’a sığındı: Ne olur gitmeyin

YPG/PYD terör örgütünün sözde komutanı Mazlum Abdi, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a, Rojava ve Suriye’deki ABD askeri varlığını sürdürmesi çağrısında bulundu. Abdi, geri çekilmenin Suriye’de IŞİD’in yeniden canlanma riskini artıracağını bahane gösterdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
YPG/PYD’nin sözde sorumlusu Mazlum Abdi Trump’a sığındı: Ne olur gitmeyin

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    İngiliz The Guardian'ın gazetesine röportaj veren Mazlum Abdi, IŞİD'in çöküş yaşayan Esad rejiminden ele geçirilen silahlarla çöl bölgesinde güçlendiğini söyledi. Abdi, "Kürt güçlerinin Türkiye ve Ankara'nın Suriyeli vekil güçleri tarafından artan baskı altında olduğunu" belirtti.

    "Bölgede istikrarın kilit faktörü ABD'nin sahadaki varlığıdır" diyen Abdi, ABD askerlerinin çekilmesinin "IŞİD dahil birçok terör yapılanmasının yeniden canlanmasına" yol açacağını ifade etti.

    'ABD'SİZ KAOS OLUR'
    Abdi, "Teröristlerin DSG'nin bölgeyi Türkiye ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'nun saldırıları karşısında savunmakla meşgul olmasından faydalanarak IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerine saldırmayı planladıklarını" iddia etti.

    Bölgenin istikrarının ABD askeri varlığını sürdürmekten geçtiğini vurgulayan Abdi, "ABD kuvvetlerinin olası bir çekilmesinin yeni bir kaotik duruma yol açacağını ve bu durumun Kürtleri tehdit eden nedenlerle yeni bir iç savaşa yol açabileceğini" söyledi.

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