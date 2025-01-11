YPG/PYD’nin sözde sorumlusu Mazlum Abdi Trump’a sığındı: Ne olur gitmeyin

İngiliz The Guardian'ın gazetesine röportaj veren Mazlum Abdi, IŞİD'in çöküş yaşayan Esad rejiminden ele geçirilen silahlarla çöl bölgesinde güçlendiğini söyledi. Abdi, "Kürt güçlerinin Türkiye ve Ankara'nın Suriyeli vekil güçleri tarafından artan baskı altında olduğunu" belirtti.

"Bölgede istikrarın kilit faktörü ABD'nin sahadaki varlığıdır" diyen Abdi, ABD askerlerinin çekilmesinin "IŞİD dahil birçok terör yapılanmasının yeniden canlanmasına" yol açacağını ifade etti.

'ABD'SİZ KAOS OLUR'

Abdi, "Teröristlerin DSG'nin bölgeyi Türkiye ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'nun saldırıları karşısında savunmakla meşgul olmasından faydalanarak IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerine saldırmayı planladıklarını" iddia etti.

Bölgenin istikrarının ABD askeri varlığını sürdürmekten geçtiğini vurgulayan Abdi, "ABD kuvvetlerinin olası bir çekilmesinin yeni bir kaotik duruma yol açacağını ve bu durumun Kürtleri tehdit eden nedenlerle yeni bir iç savaşa yol açabileceğini" söyledi.